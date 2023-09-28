Театр в Нижнем Тагиле представит спектакль для зрителей с нарушением зрения

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Показ запланирован на 7 октября. Это будет сказка «Муха-Цокотуха». На нее приглашаются все желающие без ограничения по возрасту.
Перед просмотром для гостей состоится «тактильная экскурсия». Она подготовит зрителей к просмотру. Данный проект в кукольном театре был запущен при помощи грантового конкурса благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и его программе «Особый взгляд».
Для показа этой постановки специально были закуплены передатчики и наушники. Описывать героев постановок, их действия, детали окружения будет в прямом эфире тифлокомментатор высшей категории Марина Нестеренко.
Отмечается, что уже в этом театральном сезоне для людей с нарушением зрения адаптируют еще четыре спектакля: «Сказки Бабушки Зимы» (6+), «Евгений Онегин» (12+), «Годок-Теремок» (3+) и «Пока звучат их голоса…» (16+).