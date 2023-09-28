tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:24

Published Сегодня, 12:24

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Театр в Нижнем Тагиле представит спектакль для зрителей с нарушением зрения

Театр в Нижнем Тагиле представит спектакль для зрителей с нарушением зрения

28 сентября 2023, 12:24
Фото: 1MI
Театр в Нижнем Тагиле впервые покажет спектакль, адаптированный для зрителей с нарушением зрения. Это будет постановка с тифлокомментариями.

Показ запланирован на 7 октября. Это будет сказка «Муха-Цокотуха». На нее приглашаются все желающие без ограничения по возрасту.

Перед просмотром для гостей состоится «тактильная экскурсия». Она подготовит зрителей к просмотру. Данный проект в кукольном театре был запущен при помощи грантового конкурса благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и его программе «Особый взгляд».

Для показа этой постановки специально были закуплены передатчики и наушники. Описывать героев постановок, их действия, детали окружения будет в прямом эфире тифлокомментатор высшей категории Марина Нестеренко.

Отмечается, что уже в этом театральном сезоне для людей с нарушением зрения адаптируют еще четыре спектакля: «Сказки Бабушки Зимы» (6+), «Евгений Онегин» (12+), «Годок-Теремок» (3+) и «Пока звучат их голоса…» (16+).

Античные сюжеты и футуристичное граффити украсят стены молодежного театра в Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Спектакль из Нижнего Тагила получил две награды Пятого фестиваля имени ЗолотухинаВ Екатеринбурге пройдет фестиваль камерных спектаклей «СВОЙ»Девушка пригласила жителя Нижнего Тагила на несуществующий спектакль
#Нижний Тагил#Спектакль#Благотворительный фонд#Дарья Сорокина#Театр Нижнего Тагила#Зрители с нарушением зрения#Тифлокомментарии#Муха-Цокотуха#Тактильная экскурсия#Грантовый конкурс#Искусство, наука и спорт#Передатчики и наушники#Тифлокомментатор#Адаптация спектаклей
Подпишитесь
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
Вчера, 13:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:42
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
Вчера, 11:25
Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
Вчера, 11:06
Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
26 сентября, 11:54
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44