Театр в Нижнем Тагиле представит спектакль для зрителей с нарушением зрения

Перед просмотром для гостей состоится «тактильная экскурсия». Она подготовит зрителей к просмотру. Данный проект в кукольном театре был запущен при помощи грантового конкурса благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и его программе «Особый взгляд».