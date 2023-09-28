Труп обнаружен под окнами многоэтажки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Тело лежало около дома на улице Уральской, 1. Человек выпал из окна. Отмечается, что пока неизвестно, мужчина это или женщина, пишет Е1.
Фотографию с места ЧП соседи сделали в 12:50. К месту приехала полиция, тело спрятали в мешок. Очевидцы отметили, что неизвестно, выпал ли человек случайно, или сделал это намеренно.
Я с собакой гулял и просто заметил труп, офигел, конечно, — рассказал местный житель.
В СУ СК отказались комментировать происшествие.
Ранее в квартире в Екатеринбурге была найдена мумия женщины. Сколько тело женщины пролежало в квартире, неизвестно.