tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Труп обнаружен под окнами многоэтажки в Екатеринбурге

Труп обнаружен под окнами многоэтажки в Екатеринбурге

28 сентября 2023, 11:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге под окнами многоэтажки на Пионерке найден труп. Тело увидели местные жители утром 28 сентября.

Тело лежало около дома на улице Уральской, 1. Человек выпал из окна. Отмечается, что пока неизвестно, мужчина это или женщина, пишет Е1.

Фотографию с места ЧП соседи сделали в 12:50. К месту приехала полиция, тело спрятали в мешок. Очевидцы отметили, что неизвестно, выпал ли человек случайно, или сделал это намеренно.

Я с собакой гулял и просто заметил труп, офигел, конечно, — рассказал местный житель.

В СУ СК отказались комментировать происшествие.

Ранее в квартире в Екатеринбурге была найдена мумия женщины. Сколько тело женщины пролежало в квартире, неизвестно.

В Карпинске нашли труп давно пропавшего мужчины
Узнать подробнее
Читайте также:
Труп мужчины найден на улице в ПервоуральскеБастрыкин заинтересовался делом об убитой девушке в ЕкатеринбургеВ Нижнем Тагиле подростки дышали газом от зажигалок
#Полиция#Труп#Многоэтажка#Екатеринбург#Происшествие#СК#Дарья Сорокина#Пионерка
Подпишитесь
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
Вчера, 13:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:42
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
Вчера, 11:25
Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
Вчера, 11:06
Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
26 сентября, 11:54
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44