Тюменский депутат на тракторе насмерть раздавил шестилетнего мальчика

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
По информации Telegram-канала Ural Mash, трагедия произошла в селе Чечкино Ярковского района. 48-летний депутат сельсовета Староалександровского поселения не заметил ребенка и наехал на него — мальчик скончался. В отношении единоросса, как утверждается, завели дело о непредумышленном убийстве (ч. 1 ст. 109 УК — до двух лет колонии)
Агентство URA.ru со ссылкой на пресс-службу областной ГАИ уточняет, что ребенок погиб 24 сентября во дворе жилого дома. В региональном депздраве, в свою очередь, сообщили, что прибывшие на место ЧП медики скорой помощи не смогли помочь ребенку.
Ранее сообщалось, что ребенок пострадал в ДТП с двумя грузовиками под Асбестом.