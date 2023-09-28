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Тюменский депутат на тракторе насмерть раздавил шестилетнего мальчика

Тюменский депутат на тракторе насмерть раздавил шестилетнего мальчика

28 сентября 2023, 13:53
Фото: 1MI
В Тюменской области 48-летний сельский депутат за рулем трактора насмерть задавил шестилетнего мальчика.

По информации Telegram-канала Ural Mash, трагедия произошла в селе Чечкино Ярковского района. 48-летний депутат сельсовета Староалександровского поселения не заметил ребенка и наехал на него — мальчик скончался. В отношении единоросса, как утверждается, завели дело о непредумышленном убийстве (ч. 1 ст. 109 УК — до двух лет колонии)

Агентство URA.ru со ссылкой на пресс-службу областной ГАИ уточняет, что ребенок погиб 24 сентября во дворе жилого дома. В региональном депздраве, в свою очередь, сообщили, что прибывшие на место ЧП медики скорой помощи не смогли помочь ребенку.

Ранее сообщалось, что ребенок пострадал в ДТП с двумя грузовиками под Асбестом.

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#Происшествия#Россия#ДТП#Несчастный случай#Смерть ребенка#Трагедия#Смертельное дтп#Григорий Орлов
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