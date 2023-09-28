Тюменский депутат на тракторе насмерть раздавил шестилетнего мальчика

По информации Telegram-канала Ural Mash, трагедия произошла в селе Чечкино Ярковского района. 48-летний депутат сельсовета Староалександровского поселения не заметил ребенка и наехал на него — мальчик скончался. В отношении единоросса, как утверждается, завели дело о непредумышленном убийстве (ч. 1 ст. 109 УК — до двух лет колонии)