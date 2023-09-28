Угрожавшего самоубийством домашнего тирана из Каменска-Уральского отправили в СИЗО

Напомним, инцидент случился 21 сентября в подъезде дома на улице Алюминиевой, который в течение нескольких часов удерживал вооруженный самопалом мужчина. Угрожая застрелить себя, дебошир пытался ворваться квартиру к жене, которая недавно развелась с ним из-за побоев. К вечеру сотрудники СОБРа взяли подъезд штурмом — в ходе перестрелки задержанный получил несмертельное ранение, силовики не пострадали.