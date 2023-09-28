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В Каменске-Уральском суд арестовал захватившего подъезд мужчину

Угрожавшего самоубийством домашнего тирана из Каменска-Уральского отправили в СИЗО

28 сентября 2023, 11:05
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском суд арестовал захватившего подъезд мужчину

43-летнего жителя Каменска-Уральского, устроившего вооруженный дебош в попытке проникнуть в квартиру бывшей жены, поместили в СИЗО до середины октября.
Его отправили под стражу до 17 октября, — сообщается агентство URA.ru со ссылкой на пресс-службу Красногорского райсуда Каменска-Уральского.

Напомним, инцидент случился 21 сентября в подъезде дома на улице Алюминиевой, который в течение нескольких часов удерживал вооруженный самопалом мужчина. Угрожая застрелить себя, дебошир пытался ворваться квартиру к жене, которая недавно развелась с ним из-за побоев. К вечеру сотрудники СОБРа взяли подъезд штурмом — в ходе перестрелки задержанный получил несмертельное ранение, силовики не пострадали.

По обвинению в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК) уральцу грозит до двух лет колонии, еще до инцидента на него завели дело об истязании (ст. 117 УК — до трех лет лишения свободы).

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#Каменск-Уральский#Уголовное дело#Криминал#Оружие#Угроза убийством#Сизо#Огнестрельное оружие#Григорий Орлов
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