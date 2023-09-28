Угрожавшего самоубийством домашнего тирана из Каменска-Уральского отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Его отправили под стражу до 17 октября, — сообщается агентство URA.ru со ссылкой на пресс-службу Красногорского райсуда Каменска-Уральского.
Напомним, инцидент случился 21 сентября в подъезде дома на улице Алюминиевой, который в течение нескольких часов удерживал вооруженный самопалом мужчина. Угрожая застрелить себя, дебошир пытался ворваться квартиру к жене, которая недавно развелась с ним из-за побоев. К вечеру сотрудники СОБРа взяли подъезд штурмом — в ходе перестрелки задержанный получил несмертельное ранение, силовики не пострадали.
По обвинению в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК) уральцу грозит до двух лет колонии, еще до инцидента на него завели дело об истязании (ст. 117 УК — до трех лет лишения свободы).