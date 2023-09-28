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Уволившаяся староста поселка под Нижним Тагилом вернулась на свою должность

Уволившаяся староста поселка под Нижним Тагилом вернулась на свою должность

28 сентября 2023, 07:31
Фото: 1MI
В Антоновском прежнюю старосту вновь переизбрали на руководящую должность. Глава поселка под Нижним Тагилом сложила полномочия в начале июля.

28 сентября на очередном заседании городской думы Нижнего Тагила депутаты единогласно проголосовали за назначение старосты поселка Антоновский.

Как сообщили в мэрии Нижнего Тагила, 18 августа жители Антоновский провели собрание, на котором прошло голосование за старосту.

По результатам схода граждан была выбрана Тамара Захарова, — сообщила народным избранникам начальник управления экономики и территориального управления мэрии Юлия Неволина.
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Добавим, что это не первый случай увольнения старосты и последующего его возвращения на должность. Ранее, как поясняли в думе, после перерасчета пенсии вернулся глава Чащино Леонид Храмков.

Зарплаты старост были проиндексированы летом 2023 года. Теперь главы сельских населенных пунктов получают денежное вознаграждение до 3 900 рублей в месяц, это в два раза больше прежней суммы.

Зимой 2023 года депутаты Нижнего Тагила одобрили себе возможность становиться старостами населенных пунктов. Теперь для этого не обязательно проживать в конкретном поселке, а достаточно иметь там в собственности помещение. Прописан народный избранник может быть в другом месте. Пока этой инициативой никто из думцев не воспользовался.

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