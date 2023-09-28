Уволившаяся староста поселка под Нижним Тагилом вернулась на свою должность

Зимой 2023 года депутаты Нижнего Тагила одобрили себе возможность становиться старостами населенных пунктов. Теперь для этого не обязательно проживать в конкретном поселке, а достаточно иметь там в собственности помещение. Прописан народный избранник может быть в другом месте. Пока этой инициативой никто из думцев не воспользовался.