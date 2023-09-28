В аэропортах по всей России сломалась система бронирования

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Сейчас регистрация в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа» затруднена из-за сбоя в системе бронирования Leonardo.
Нельзя забронировать авиаперелеты такими авиакомпаниями, как «Уральские авиалинии», «Ред Вингс», «Аэрофлот» и «Победа», сообщили в пресс-службе авиакомпаний.
Временно всех пассажиров регистрируют вручную. В Ростехе отметили, что система бронирования Leonardo подверглась массовой DDOS-атаке из-за границы.