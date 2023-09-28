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В аэропортах по всей России сломалась система бронирования

В аэропортах по всей России сломалась система бронирования

28 сентября 2023, 09:12
Фото: 1MI
По всей России в аэропортах сломалась система бронирования.

Сейчас регистрация в аэропортах маршрутной сети «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа» затруднена из-за сбоя в системе бронирования Leonardo.

Нельзя забронировать авиаперелеты такими авиакомпаниями, как «Уральские авиалинии», «Ред Вингс», «Аэрофлот» и «Победа», сообщили в пресс-службе авиакомпаний.

Временно всех пассажиров регистрируют вручную. В Ростехе отметили, что система бронирования Leonardo подверглась массовой DDOS-атаке из-за границы.

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#Происшествия#Россия#Аэрофлот#Победа#Пассажиры#Уральские авиалинии#Ростех#Авиакомпании#Дарья Сорокина#Аэропорты#Система бронирования#Ред Вингс#DDOS-атака
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