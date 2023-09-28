В Екатеринбурге гендиректору «Мехмаша» грозит до 6 лет колонии за пиратское ПО

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 10:00
Как информации Telegram-канала Baza, проверка предприятия была начата еще в апреле этого года. По ее итогам силовики установили, что сотрудники завода использовали две программы для создания трехмерных моделей объектов Solidworks Premium от французского разработчика Dassault Systèmes — при этом лицензии на использование ПО у компании не было.
Как утверждает Baza, сам Киселев признался, что сотрудники использовали пиратские копии программ (стоимость оригинального ПО составляет 1,5 миллиона рублей). По обвинению в нарушении авторских прав (ст. 146 УК) топ-менеджеру грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в школах Богдановича на компьютеры установили нелицензионный софт.