В Екатеринбурге гендиректору «Мехмаша» грозит до 6 лет колонии за пиратское ПО

Как информации Telegram-канала Baza, проверка предприятия была начата еще в апреле этого года. По ее итогам силовики установили, что сотрудники завода использовали две программы для создания трехмерных моделей объектов Solidworks Premium от французского разработчика Dassault Systèmes — при этом лицензии на использование ПО у компании не было.