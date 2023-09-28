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В Екатеринбурге на вокзале задержали обвиняемого в убийстве рецидивиста

В Екатеринбурге на вокзале задержали обвиняемого в убийстве рецидивиста

28 сентября 2023, 10:44
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга на ж/д вокзале задержали жителя Архангельской области, которого минувшим летом объявили в федеральный розыск по обвинению в убийстве.

Как сообщили в уральском управлении МВД на транспорте, ориентировку на разыскиваемого мужчину свердловские полицейские получили от коллег из Архангельской области. Вероятного преступника задержали 27 сентября, когда он выходил из поезда «Москва — Новый Уренгой» на станции Екатеринбург-Пассажирский.

Сообщается, что в июне этого года задержанный скрылся от следствия по делу об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК) и с тех пор находился в общероссийском розыске. Несколько лет назад беглеца осудили за аналогичное преступление.

Ранее дочь 44-летнего жителя Екатеринбурга, в убийстве которого обвиняют молодую пару, рассказала подробности зверства.

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#Следственный комитет#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Задержание#Екатеринбург#Григорий Орлов
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