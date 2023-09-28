В Екатеринбурге на вокзале задержали обвиняемого в убийстве рецидивиста

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Как сообщили в уральском управлении МВД на транспорте, ориентировку на разыскиваемого мужчину свердловские полицейские получили от коллег из Архангельской области. Вероятного преступника задержали 27 сентября, когда он выходил из поезда «Москва — Новый Уренгой» на станции Екатеринбург-Пассажирский.
Сообщается, что в июне этого года задержанный скрылся от следствия по делу об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК) и с тех пор находился в общероссийском розыске. Несколько лет назад беглеца осудили за аналогичное преступление.
Ранее дочь 44-летнего жителя Екатеринбурга, в убийстве которого обвиняют молодую пару, рассказала подробности зверства.