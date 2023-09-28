В Екатеринбурге неизвестные подожгли машину известного активиста

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
В разговоре с E1.RU Шунеев рассказал, что автомобиль Hyundai Accent находился на платной парковке на улице Испытателей. По словам общественника, незадолго до поджога он заметил рядом со своей машиной мужчин в спортивных костюмах — и через 15 минут после этого автомобиль был охвачен огнем. Охранники парковки утверждают, что не видели посторонних людей.
В полиции города на запрос журналистов ответили, что приняли заявление от потерпевшего. На месте работала следственно-оперативная группа, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пиромана задержали за поджог припаркованного на тротуаре автомобиля.