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В Екатеринбурге неизвестные подожгли машину известного активиста

В Екатеринбурге неизвестные подожгли машину известного активиста

28 сентября 2023, 16:50
Фото: 1MI
В ночь на 28 сентября неизвестные сожгли машину активиста из екатеринбургского поселка Кольцово Сергея Шунеева. Общественник уверен, что это месть за его участие в выборной кампании в качестве помощников одного из кандидатов в гордуму.

В разговоре с E1.RU Шунеев рассказал, что автомобиль Hyundai Accent находился на платной парковке на улице Испытателей. По словам общественника, незадолго до поджога он заметил рядом со своей машиной мужчин в спортивных костюмах — и через 15 минут после этого автомобиль был охвачен огнем. Охранники парковки утверждают, что не видели посторонних людей.

В полиции города на запрос журналистов ответили, что приняли заявление от потерпевшего. На месте работала следственно-оперативная группа, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пиромана задержали за поджог припаркованного на тротуаре автомобиля.

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#Политика#Происшествия#Пожар#Поджог#Автомобиль#Возгорание#Екатеринбург#Григорий Орлов
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