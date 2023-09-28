В Екатеринбурге простятся с погибшим в Нагорном Карабахе миротворцем

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
По словам племянницы погибшего, тело офицера искали неделю. Во время поисков она обращалась в различные инстанции. О том, что тело в ближайшее время будет отправлено домой стало известно 27 сентября, пишет Е1.
После того, как в Екатеринбурге пройдет прощание, тело будет направлено в Таджикистан. Там будут проведены похороны в соответствии с традициями. По словам главы таджикской диаспоры Фаруха Мирзоева, семье будет оказана необходимая помощь.
Ранее стало известно, что автомобиль, на котором передвигались российские миротворцы, возвращался с наблюдательного пункта Джанятаг (Чанкатах). Транспорт был обстрелян из стрелкового оружия. В результате все военные, находившиеся внутри погибли. Среди них был и Тагир-Мурод Караев.