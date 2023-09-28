В Екатеринбурге «шпионский» Porsche бросили на тротуаре возле аптеки

В Екатеринбурге водитель Porsche с номером 007 загородил аптеку на тротуаре

В Екатеринбурге водитель люксовой иномарки Porsche Cayenne с госномером 007 припарковался на тротуаре у перекрестка улиц Карла Маркса и Красноармейской.