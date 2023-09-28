В Екатеринбурге «шпионский» Porsche бросили на тротуаре возле аптеки

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
На опубликованном изданием E1.RU снимке видно, что водитель бросил машину прямо у входа в аптеку. Журналисты выяснили, что иномарка принадлежит учредителю строительной компании «Метероид».
В свердловской Госавтоинспекции сообщили, что по факту возможного нарушения ПДД проводится проверка (по ст. 12.19 КоАП — остановка в неположенных местах).
Ранее жители Академического района пожаловались на автохама с блатным номером, паркующего авто на автобусной остановке.