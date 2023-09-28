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В Екатеринбурге водитель Porsche с номером 007 загородил аптеку на тротуаре

В Екатеринбурге «шпионский» Porsche бросили на тротуаре возле аптеки

28 сентября 2023, 14:32
Фото: E1.RU

В Екатеринбурге водитель Porsche с номером 007 загородил аптеку на тротуаре

В Екатеринбурге водитель люксовой иномарки Porsche Cayenne с госномером 007 припарковался на тротуаре у перекрестка улиц Карла Маркса и Красноармейской.

На опубликованном изданием E1.RU снимке видно, что водитель бросил машину прямо у входа в аптеку. Журналисты выяснили, что иномарка принадлежит учредителю строительной компании «Метероид».

В свердловской Госавтоинспекции сообщили, что по факту возможного нарушения ПДД проводится проверка (по ст. 12.19 КоАП — остановка в неположенных местах).

Ранее жители Академического района пожаловались на автохама с блатным номером, паркующего авто на автобусной остановке.

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#ДТП#ГИБДД#Парковка#Автохам#Екатеринбург#Нарушения парковки#Григорий Орлов
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