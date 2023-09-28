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В Екатеринбурге СК назначил проверку после выпадения пенсионерки из автобуса

В Екатеринбурге СК назначил проверку после выпадения пенсионерки из автобуса

28 сентября 2023, 09:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге следователи СК разбираются в обстоятельствах инцидента с пенсионеркой, выпавшей из пассажирского автобуса на ходу.

Напомним, несчастный случай произошел 26 сентября в 81-м автобусе. 71-летняя женщина хотела выйти на остановке «Городская улица», но водитель преждевременно закрыл дверь, в результате чего пассажирка выпала из салона и ударилась головой об асфальт. Пострадавшую отвезли в травмопункт, где ей диагностировали ушибы.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК), уточнили в пресс-службе свердловского управления СК.

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#Следственный комитет#Автобус#Несчастный случай#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург#Григорий Орлов
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