В Екатеринбурге СК назначил проверку после выпадения пенсионерки из автобуса

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Напомним, несчастный случай произошел 26 сентября в 81-м автобусе. 71-летняя женщина хотела выйти на остановке «Городская улица», но водитель преждевременно закрыл дверь, в результате чего пассажирка выпала из салона и ударилась головой об асфальт. Пострадавшую отвезли в травмопункт, где ей диагностировали ушибы.
Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК), уточнили в пресс-службе свердловского управления СК.