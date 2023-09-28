В Екатеринбурге СК назначил проверку после выпадения пенсионерки из автобуса

Напомним, несчастный случай произошел 26 сентября в 81-м автобусе. 71-летняя женщина хотела выйти на остановке «Городская улица», но водитель преждевременно закрыл дверь, в результате чего пассажирка выпала из салона и ударилась головой об асфальт. Пострадавшую отвезли в травмопункт, где ей диагностировали ушибы.