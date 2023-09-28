В Екатеринбурге сотрудники ГАИ вручили водителям светоотражающие элементы

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Профилактическое мероприятие называлось «Внимание-дети». Отмечается, что инспекторы посетили разные образовательные учреждения города.
Состоялись мастер-классы по изготовлению светоотражающих брелоков. Также инспекторы вручили пешеходам светоотражающие наклейки, а водителям жилеты.
В Госавтоинспекции отметили, что согласно требованиям ПДД, в темное время суток переходить дорогу необходимо в светоотражающих элементах. А вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость для водителей.