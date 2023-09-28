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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

В Екатеринбурге сотрудники ГАИ вручили водителям светоотражающие элементы

В Екатеринбурге сотрудники ГАИ вручили водителям светоотражающие элементы

28 сентября 2023, 10:35
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
Сотрудники ГАИ вышли в рейд, чтобы напомнить жителям Екатеринбурга о важности использования световозвращающих элементов.

Профилактическое мероприятие называлось «Внимание-дети». Отмечается, что инспекторы посетили разные образовательные учреждения города.

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Состоялись мастер-классы по изготовлению светоотражающих брелоков. Также инспекторы вручили пешеходам светоотражающие наклейки, а водителям жилеты.

В Госавтоинспекции отметили, что согласно требованиям ПДД, в темное время суток переходить дорогу необходимо в светоотражающих элементах. А вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость для водителей.

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