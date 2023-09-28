В Екатеринбурге жители некоторых районов пожаловались на дефицит транспорта

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:56
Женщина из Академического района рассказала, что автобус приходится ждать по 15 минут, а потом горожане едут до нужной остановки в переполненном салоне. По словам екатеринбурженки, особенно неудобно стало ездить на автобусах №52, 70 и 12, пишет «КП-Екатеринбург».
Люди, которые проживают на Широкой речке, вынуждены добираться до дома из центра города более часа. Так, по словам одного из жителя района, летом ситуация с общественным транспортом была лучше, а осенью стало сложнее. Из-за нехватки автобусов салоны в час-пик плотно набиты пассажирами.
Напомним, в Академическом районе Екатеринбурга водителю автобуса пришлось заталкивать пассажиров внутрь, так как салон был переполнен.