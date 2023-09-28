В Екатеринбурге жители некоторых районов пожаловались на дефицит транспорта

Люди, которые проживают на Широкой речке, вынуждены добираться до дома из центра города более часа. Так, по словам одного из жителя района, летом ситуация с общественным транспортом была лучше, а осенью стало сложнее. Из-за нехватки автобусов салоны в час-пик плотно набиты пассажирами.