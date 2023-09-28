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В Екатеринбурге жители некоторых районов пожаловались на дефицит транспорта

В Екатеринбурге жители некоторых районов пожаловались на дефицит транспорта

28 сентября 2023, 06:56
Фото: Midjourney
Жители Широкой речки и Академического района в Екатеринбурге пожаловались на то, что в городе не хватает автобусов.

Женщина из Академического района рассказала, что автобус приходится ждать по 15 минут, а потом горожане едут до нужной остановки в переполненном салоне. По словам екатеринбурженки, особенно неудобно стало ездить на автобусах №52, 70 и 12, пишет «КП-Екатеринбург».

Люди, которые проживают на Широкой речке, вынуждены добираться до дома из центра города более часа. Так, по словам одного из жителя района, летом ситуация с общественным транспортом была лучше, а осенью стало сложнее. Из-за нехватки автобусов салоны в час-пик плотно набиты пассажирами.

Напомним, в Академическом районе Екатеринбурга водителю автобуса пришлось заталкивать пассажиров внутрь, так как салон был переполнен.

Водителю автобуса в Екатеринбурге пришлось заталкивать пассажиров в салон
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#Транспорт#Свердловская область#Пассажиры#Районы#Нехватка#Общественный транспорт#Городской транспорт#Широкая речка#Автобусы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Академический район#Горожане#Инцидент
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