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В ГИБДД Свердловской области опровергли наличие проверки из Москвы

В ГИБДД Свердловской области опровергли наличие проверки из Москвы

28 сентября 2023, 04:12
Фото: 1MI
В Управлении ГИБДД по Свердловской опровергли информацию о проведении проверки. Ранее сообщалось, что в ведомство нагрянули московские специалисты.
Ни одна из версий источника не соответствует действительности. Рекомендуем опираться на официальные ответы представителей ведомства, — отметили в управлении Госавтоинспекции Свердловской области.

По данным источника Е1, проверяющие в ближайшую неделю будут искать нарушения и недочеты. Источник отметил, что достоверно неизвестно, почему прилетели проверяющие. Однако они ходят по кабинетам и запрашивают документацию.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что из Москвы прилетели несколько специалистов. Они оказывают помощь по вопросам правопорядка. При этом, по словам Горелых, преждевременно говорить об итогах работы, так как она еще ведется.

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#Общество#Проверка#ГИБДД#Полиция#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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