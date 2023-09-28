В ГИБДД Свердловской области опровергли наличие проверки из Москвы

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что из Москвы прилетели несколько специалистов. Они оказывают помощь по вопросам правопорядка. При этом, по словам Горелых, преждевременно говорить об итогах работы, так как она еще ведется.