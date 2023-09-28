В ГИБДД Свердловской области опровергли наличие проверки из Москвы

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Ни одна из версий источника не соответствует действительности. Рекомендуем опираться на официальные ответы представителей ведомства, — отметили в управлении Госавтоинспекции Свердловской области.
По данным источника Е1, проверяющие в ближайшую неделю будут искать нарушения и недочеты. Источник отметил, что достоверно неизвестно, почему прилетели проверяющие. Однако они ходят по кабинетам и запрашивают документацию.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что из Москвы прилетели несколько специалистов. Они оказывают помощь по вопросам правопорядка. При этом, по словам Горелых, преждевременно говорить об итогах работы, так как она еще ведется.