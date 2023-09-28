В Каменске-Уральском напавшим на девушку с синими волосами продлен арест

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Мера пресечения продлена для обоих напавших, Михаила Колмогорцева и Руслана Шишигина. В августе этого года они бросили в фонтан девушку из-за ее цвета волос. В СИЗО их продержат до 29 февраля 2024, пишет Ура.ру.
Обоих напавших обвиняют по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Известно, что помимо избиения девушки, они ей угрожали.
Тогда пострадавшая обратилась в полицию и злоумышленников вскоре задержали.