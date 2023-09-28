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В Каменске-Уральском напавшим на девушку с синими волосами продлен арест

В Каменске-Уральском напавшим на девушку с синими волосами продлен арест

28 сентября 2023, 11:52
Фото: 1MI
Мужчинам, которые напали на девушку с синими волосами в Каменске-Уральском, продлен арест.

Мера пресечения продлена для обоих напавших, Михаила Колмогорцева и Руслана Шишигина. В августе этого года они бросили в фонтан девушку из-за ее цвета волос. В СИЗО их продержат до 29 февраля 2024, пишет Ура.ру.

Обоих напавших обвиняют по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Известно, что помимо избиения девушки, они ей угрожали.

Тогда пострадавшая обратилась в полицию и злоумышленников вскоре задержали.

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