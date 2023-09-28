В Краснотурьинске отец заплатит дочери 30 тысяч рублей за пощечину

14 декабря 2022 года девочка оказалась вовлечена в конфликт родителей, которые находились на стадии развода. Ребенок поддерживал мать и потому в одну из встреч с отцом в пиццерии «Тертый сыр» дерзко ответила ему. Папа дал девочке пощечину. Она же обратилась в больницу, где зафиксировали ушиб.