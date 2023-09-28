В Краснотурьинске отец заплатит дочери 30 тысяч рублей за пощечину

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14 декабря 2022 года девочка оказалась вовлечена в конфликт родителей, которые находились на стадии развода. Ребенок поддерживал мать и потому в одну из встреч с отцом в пиццерии «Тертый сыр» дерзко ответила ему. Папа дал девочке пощечину. Она же обратилась в больницу, где зафиксировали ушиб.
Инцидент случился в декабре 2022 года. В январе 2023 года суд привлек мужчину к административной ответственности за побои. При этом мама девочки обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рублей.
Однако местный суд назначил только 10. Решение было обжаловано и Свердловский областной суд счел, что компенсация слишком низкая, учитывая моральные страдания ребенку. Поэтому сумма была увеличена до 30 тысяч рублей.
Напомним, в Верхотурском районе девочка сломала руку в одном из автобусов. В результате суд назначил ей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Выплатить ее должна будет компания-перевозчик.