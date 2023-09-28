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В Красноуфимске бизнесмен незаконно вырубил лес на 12 млн рублей

В Красноуфимске бизнесмен незаконно вырубил лес на 12 млн рублей

28 сентября 2023, 13:51
Фото: 1MI
В Красноуфимске директор ООО «Нива-1» Радик Ахметзянов, который сидел в тюрьме за убийство человека, незаконно вырубил 3 214 кубометров леса.

Сумма ущерба составила примерно 12 млн рублей, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Ахметзянов родился в Пермском крае. С 2006-го по 2008-й годы он находился в федеральном розыске из-за убийства человека. В 2008 году его осудили за это преступление, а в 2017 году он вышел на свободу по УДО.

В 2021 году в отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконную рубку деревьев. Летом этого года бизнесмена признали виновным.

Тогда же ему назначили три года колонии строгого режима. Тогда же суд постановил взыскать с него более 12 млн рублей.

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