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В Нижнем Тагиле макет паровоза Черепановых установили в Нижне-Выйском сквере

В Нижнем Тагиле макет паровоза Черепановых установили в Нижне-Выйском сквере

28 сентября 2023, 14:55
Фото: Telegram-канал Вячеслава Пинаева
В четверг, 28 сентября, Нижне-Выйский сквер в Нижнем Тагиле украсили новым арт-объектом в виде скульптуры паровоза Черепановых.

Кадры установки макета первого в России паровоза, чей макет разработал местный скульптор Эдуард Пономаренко, в своем Telegram-канале опубликовал мэр Вячеслав Пинаев. По мнению главы города, арт-объект станет интересной фотозоной облагороженного сквера.

Наша набережная — самая романтичная, да еще и с историей. Табличку можно для гостей города у паровоза разместить, — делятся идеями тагильчане.

Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Тагиле еще десять домов декорируют архитектурной подсветкой.

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#Нижний Тагил#Город#Благоустройство#Парк#Сквер#Благоустройство города#Григорий Орлов
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