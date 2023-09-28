В Нижнем Тагиле макет паровоза Черепановых установили в Нижне-Выйском сквере

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Кадры установки макета первого в России паровоза, чей макет разработал местный скульптор Эдуард Пономаренко, в своем Telegram-канале опубликовал мэр Вячеслав Пинаев. По мнению главы города, арт-объект станет интересной фотозоной облагороженного сквера.
Наша набережная — самая романтичная, да еще и с историей. Табличку можно для гостей города у паровоза разместить, — делятся идеями тагильчане.
Ранее сообщалось, что в центре Нижнего Тагиле еще десять домов декорируют архитектурной подсветкой.