В Первоуральске 15-летняя девочка пропала из реабилитационного центра

В городском отделе полиции сообщили особые приметы пропавшей: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, оранжевые крашеные волосы до плеч, глаза карие и веснушки на лице. Когда Полину видели в последний раз, на ней были черные штаны, джинсовка и серые кроссовки.