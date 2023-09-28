В Первоуральске 15-летняя девочка пропала из реабилитационного центра

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В городском отделе полиции сообщили особые приметы пропавшей: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, оранжевые крашеные волосы до плеч, глаза карие и веснушки на лице. Когда Полину видели в последний раз, на ней были черные штаны, джинсовка и серые кроссовки.
Всех, кому что-либо известно об исчезновении подростка, призывают позвонить в полицию по номеру +7 (3439) 64-82-21.
Ранее мать пропавшей 22-летней девушки из Екатеринбурга попросила следствие проверить на полиграфе ее молодого человека.