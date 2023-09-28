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В Первоуральске 15-летняя девочка пропала из реабилитационного центра

В Первоуральске 15-летняя девочка пропала из реабилитационного центра

28 сентября 2023, 16:30
Фото: ОМВД Первоуральска
В Первоуральске неделю ведутся поиски 15-летней Полины Дерябиной. 22 сентября девочка ушла из реабилитационного центра для детей, и с того времени ее местонахождение неизвестно.

В городском отделе полиции сообщили особые приметы пропавшей: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, оранжевые крашеные волосы до плеч, глаза карие и веснушки на лице. Когда Полину видели в последний раз, на ней были черные штаны, джинсовка и серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно об исчезновении подростка, призывают позвонить в полицию по номеру +7 (3439) 64-82-21.

Ранее мать пропавшей 22-летней девушки из Екатеринбурга попросила следствие проверить на полиграфе ее молодого человека.

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Пропавшие без вести#Пропавший#Пропавшие дети#Григорий Орлов#Пропавшая девушка
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