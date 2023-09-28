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В Первоуральске шесть дней ищут сбежавшую из ребцентра девушку

В Первоуральске шесть дней ищут сбежавшую из ребцентра девушку

28 сентября 2023, 12:48
Фото: ОМВД по Первоуральску
В Первоуральске шесть дней назад из реабилитационного центра пропала девушка с веснушками. Ей 15 лет.

Пропавшую зовут Полина Дерябина. Она самовольно покинула ребцентр «Росинка» на улице Ильича и с тех пор о ее местоположении ничего неизвестно, сообщили в ОМВД по Первоуральску. Ее разыскивает полиция.

Рост девушки составляет 162 см, она худощавая, а на лице у нее имеются веснушки. Волосы Полины окрашены в ярко-оранжевый цвет, они у нее до плеч.

Глава у девушки карие. На момент исчезновения на ней были черные штаны, черная джинсовая куртка, серые кроссовки. Всех тех, кто что-то знает о ней, просят позвонить по телефонам +7 (3439) 64-82-21 или 02. В последний раз ее видели в обед 22 сентября.

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