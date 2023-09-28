В Первоуральске шесть дней ищут сбежавшую из ребцентра девушку

Глава у девушки карие. На момент исчезновения на ней были черные штаны, черная джинсовая куртка, серые кроссовки. Всех тех, кто что-то знает о ней, просят позвонить по телефонам +7 (3439) 64-82-21 или 02. В последний раз ее видели в обед 22 сентября.