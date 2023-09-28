В Первоуральске шесть дней ищут сбежавшую из ребцентра девушку

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Пропавшую зовут Полина Дерябина. Она самовольно покинула ребцентр «Росинка» на улице Ильича и с тех пор о ее местоположении ничего неизвестно, сообщили в ОМВД по Первоуральску. Ее разыскивает полиция.
Рост девушки составляет 162 см, она худощавая, а на лице у нее имеются веснушки. Волосы Полины окрашены в ярко-оранжевый цвет, они у нее до плеч.
Глава у девушки карие. На момент исчезновения на ней были черные штаны, черная джинсовая куртка, серые кроссовки. Всех тех, кто что-то знает о ней, просят позвонить по телефонам +7 (3439) 64-82-21 или 02. В последний раз ее видели в обед 22 сентября.