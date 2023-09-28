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В Тавде мужчина ограбил булочную с игрушечным пистолетом

В Тавде мужчина ворвался в булочную с игрушечным пистолетом

28 сентября 2023, 10:00
Фото: 1MI

В Тавде мужчина ограбил булочную с игрушечным пистолетом

В Тавде произошло ЧП: мужчина ворвался в булочную, чтобы ограбить заведение. При этом он держал в руках игрушечный пистолет. Сотрудница отбивалась от него подносом.

Дело в том, что продавщицы подумали, что пистолет настоящий, пишет «Урал Мэш». Та женщина, что стояла на кассе, стала защищать лежащие там деньги при помощи подноса — им она оборонялась от грабителя. Она била им мужчину по голове в то время, когда он доставал деньги.

После этого грабитель направил на нее пистолет, а женщина стала кричать. Далее мужчина, прихватив с собой шесть тысяч рублей, убежал. Отмечается, что грабитель был пьян.

Его нашли в то время, когда он находился дома у друзей. При нем были маска и пистолет, с которыми он обокрал булочную. Теперь его обвиняют «Разбое».

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#Происшествия#Деньги#Разбой#Тавда#ЧП#Грабитель#Воровство#Пьянство#Маска#Дарья Сорокина#Булочная#Игрушечный пистолет#Поднос
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