В Тавде мужчина ворвался в булочную с игрушечным пистолетом

Дело в том, что продавщицы подумали, что пистолет настоящий, пишет «Урал Мэш». Та женщина, что стояла на кассе, стала защищать лежащие там деньги при помощи подноса — им она оборонялась от грабителя. Она била им мужчину по голове в то время, когда он доставал деньги.