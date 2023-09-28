В Тавде мужчина ворвался в булочную с игрушечным пистолетом

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Updated Сегодня, 10:02
Дело в том, что продавщицы подумали, что пистолет настоящий, пишет «Урал Мэш». Та женщина, что стояла на кассе, стала защищать лежащие там деньги при помощи подноса — им она оборонялась от грабителя. Она била им мужчину по голове в то время, когда он доставал деньги.
После этого грабитель направил на нее пистолет, а женщина стала кричать. Далее мужчина, прихватив с собой шесть тысяч рублей, убежал. Отмечается, что грабитель был пьян.
Его нашли в то время, когда он находился дома у друзей. При нем были маска и пистолет, с которыми он обокрал булочную. Теперь его обвиняют «Разбое».