В центре Екатеринбурга образовались пробки из-за съемок фильма

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Екатеринбуржцы недовольны возникшими пробками, так как из-за них транспортное движение замедлилось и люди опаздывали на работу, пишет Е1.
При этом даже после того, как движение было открыто, в центральной части города остались пробки. На дороге установили противотаранные средства.
Напомним, ранее жители Екатеринбурга возмущались тем, что из-за съемок кино им запрещают гулять в центре города. По словам одной из горожанок, охранники не пустили ее погулять по набережной.