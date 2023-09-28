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В центре Екатеринбурга образовались пробки из-за съемок фильма

В центре Екатеринбурга образовались пробки из-за съемок фильма

28 сентября 2023, 08:27
Фото: 1MI
В центре Екатеринбурга возник большой затор из-за того, что ночью 28 сентября 2023 года был перекрыт проспект Ленина из-за съемок фильма «Адам и Ева 2.0». Кинопроцесс затянулся, поэтому дорогу открыли в восемь часов утра.

Екатеринбуржцы недовольны возникшими пробками, так как из-за них транспортное движение замедлилось и люди опаздывали на работу, пишет Е1.

При этом даже после того, как движение было открыто, в центральной части города остались пробки. На дороге установили противотаранные средства.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга возмущались тем, что из-за съемок кино им запрещают гулять в центре города. По словам одной из горожанок, охранники не пустили ее погулять по набережной.

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