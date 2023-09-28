Велосипедист скончался после столкновения с фургоном в Сухом Логу

По словам водителя грузовика, он не увидел человека, ехавшего на велосипеде, так как дорожный участок не был освещен, а у самого велосипедиста была темная одежда и без светоотражающих элементов. По результатам освидетельствования, мужчина, управлявший фургоном, в момент аварии был трезв.