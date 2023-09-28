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Велосипедист скончался после столкновения с фургоном в Сухом Логу

Велосипедист скончался после столкновения с фургоном в Сухом Логу

28 сентября 2023, 10:21
Фото: ГИБДД по Свердловской области
51-летний водитель грузового фургона сбил мужчину, который ехал на велосипеде. ДТП произошло на трассе Сухой Лог — Рефтинский вечером 26 сентября 2023 года.

Водитель фургона, двигавшийся по трассе, в какой-то момент наехал на велосипедиста, который ехал попутно по краю автодороги. Пострадавшего мужчину отвезли в реанимацию, где он скончался спустя сутки после происшествия, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

По словам водителя грузовика, он не увидел человека, ехавшего на велосипеде, так как дорожный участок не был освещен, а у самого велосипедиста была темная одежда и без светоотражающих элементов. По результатам освидетельствования, мужчина, управлявший фургоном, в момент аварии был трезв.

Напомним, 27 сентября 2023 года в поселке Пышма неизвестный сбил мужчину, который ехал на велосипеде. После происшествия автомобилист скрылся с места аварии. Теперь его ищут в ГИБДД.

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