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Возле Арамили пьяный мигрант на Daewoo Nexia пытался угнать от ДПС

Возле Арамили пьяный мигрант на Daewoo Nexia пытался угнать от ДПС

28 сентября 2023, 12:51
Фото: 1MI
Под Арамилью Свердловской области автоинспекторы открыли огонь по колесам автомобиля Daewoo Nexia, пьяный водитель которого пытался скрыться от полицейских.

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, инцидент случился в ночь на 23 сентября. Сотрудники ДПС патрулировали улицы Арамиля и заметили подозрительную машину, водитель которой не стал останавливаться и выехал на пригородную трассу.

После предупредительного выстрела в воздух полицейский прострелил колесо иномарки. Поскольку явно нетрезвый нарушитель заблокировал двери, сотрудникам пришлось ломать стекло.

На 32-летнего мигранта, который к тому незаконно находился в России, составили несколько административных протоколов. Выяснилось, что он проживал в селе Кашина и ехал из Сысерти на машине знакомой.

Ранее сообщалось, что в Серове машину разорвало на части в автоаварии.

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