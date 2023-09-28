Возле Арамили пьяный мигрант на Daewoo Nexia пытался угнать от ДПС

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, инцидент случился в ночь на 23 сентября. Сотрудники ДПС патрулировали улицы Арамиля и заметили подозрительную машину, водитель которой не стал останавливаться и выехал на пригородную трассу.
После предупредительного выстрела в воздух полицейский прострелил колесо иномарки. Поскольку явно нетрезвый нарушитель заблокировал двери, сотрудникам пришлось ломать стекло.
На 32-летнего мигранта, который к тому незаконно находился в России, составили несколько административных протоколов. Выяснилось, что он проживал в селе Кашина и ехал из Сысерти на машине знакомой.
Ранее сообщалось, что в Серове машину разорвало на части в автоаварии.