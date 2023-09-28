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За нецензурную речь в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержан мужчина

За нецензурную речь в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержан мужчина

28 сентября 2023, 09:35
Фото: Midjourney
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге мужчина громко ругался матом и был задержан. К ответственности его привлекли транспортные полицейские. Мужчина арестован на трое суток.

Известно, что мужчина на пункте пограничного ругался матом, а на замечания никак не реагировал. Об этом сообщает ЛО МВД России в аэропорту Кольцово.

В результате на место были вызваны сотрудники транспортной полиции. Там они задержали 44-летнего дебошира. Им оказался житель Камышловского района.

Мужчину задержали и доставили в дежурную часть. Там на него составили протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее за дебош в самолете местный житель был задержан на 10 суток. Из-за него самолет пришлось сажать раньше времени.

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