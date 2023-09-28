За нецензурную речь в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержан мужчина

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Известно, что мужчина на пункте пограничного ругался матом, а на замечания никак не реагировал. Об этом сообщает ЛО МВД России в аэропорту Кольцово.
В результате на место были вызваны сотрудники транспортной полиции. Там они задержали 44-летнего дебошира. Им оказался житель Камышловского района.
Мужчину задержали и доставили в дежурную часть. Там на него составили протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».
Ранее за дебош в самолете местный житель был задержан на 10 суток. Из-за него самолет пришлось сажать раньше времени.