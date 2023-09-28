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Жители Екатеринбурга пожаловались на запрет охраны на прогулки

Жители Екатеринбурга пожаловались на запрет охраны на прогулки

28 сентября 2023, 06:49
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга возмутились, что им не разрешают гулять по центральной части города. Там их встречают и разворачивают охранники. Так, по словам одной из местных жительниц, ее не пустили прогуляться по набережной.

Она пыталась вместе с другими прохожими поговорить с охраной, но это не помогло. Жители требовали показать документ, который запрещает им прогулки в данной местности.

Оказалось, что сложности возникли из-за съемок фильма «Адам и Ева 2.0». Его главными героями являются Марина и Виктор единственные оставшиеся в городе, а, вероятно, на планете.

В августе жители высотки на Юго-Западе Екатеринбурга тоже были возмущены, так как у них пропадал свет.

#Общество#Запрет#Прогулка#Охрана#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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