Жители Екатеринбурга пожаловались на запрет охраны на прогулки

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Published Сегодня, 06:49
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Она пыталась вместе с другими прохожими поговорить с охраной, но это не помогло. Жители требовали показать документ, который запрещает им прогулки в данной местности.
Оказалось, что сложности возникли из-за съемок фильма «Адам и Ева 2.0». Его главными героями являются Марина и Виктор единственные оставшиеся в городе, а, вероятно, на планете.
В августе жители высотки на Юго-Западе Екатеринбурга тоже были возмущены, так как у них пропадал свет.