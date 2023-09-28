Жители Нижнего Тагила смогут прокатиться на трамвае с живой музыкой

Как рассказали в «Тагильском трамвае», концерт живой музыки в салоне трамвая организует Нижнетагильская филармония. В пятницу, 29 сентября, вагон 3-го маршрута тронется из депо на Новой Кушве (09:18), а затем доедет до остановок «Проспект Ленина» (9:33) и «Музей» (9:43).