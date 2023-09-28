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Жители Нижнего Тагила смогут прокатиться на трамвае с живой музыкой

Жители Нижнего Тагила смогут прокатиться на трамвае с живой музыкой

28 сентября 2023, 10:17
Фото: 1MI
В преддверии Дня музыки жители Нижнего Тагила смогут проехаться на музыкальном трамвае, чей маршрут проляжет от окраины до центра города.

Как рассказали в «Тагильском трамвае», концерт живой музыки в салоне трамвая организует Нижнетагильская филармония. В пятницу, 29 сентября, вагон 3-го маршрута тронется из депо на Новой Кушве (09:18), а затем доедет до остановок «Проспект Ленина» (9:33) и «Музей» (9:43).

На протяжении всего маршрута «тройки» перед пассажирами будут выступать оркестранты из местных коллективов «Тагильские гармоники», «Тагил-бэнд» и «Демидов-камерата». Среди песен заявлены шлягеры «Ламбада» группы Kaoma, Taka Takata Джо Дассена, а также Tango de latin.

Ранее сообщалось, что в здании Нижнетагильской филармонии проведут капремонт за почти полмиллиарда рублей.

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#Нижний Тагил#Музыка#Концерт#Трамвай#Филармония#Общественный транспорт#Живая музыка#Григорий Орлов
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