Жители Нижнего Тагила смогут прокатиться на трамвае с живой музыкой

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Как рассказали в «Тагильском трамвае», концерт живой музыки в салоне трамвая организует Нижнетагильская филармония. В пятницу, 29 сентября, вагон 3-го маршрута тронется из депо на Новой Кушве (09:18), а затем доедет до остановок «Проспект Ленина» (9:33) и «Музей» (9:43).
На протяжении всего маршрута «тройки» перед пассажирами будут выступать оркестранты из местных коллективов «Тагильские гармоники», «Тагил-бэнд» и «Демидов-камерата». Среди песен заявлены шлягеры «Ламбада» группы Kaoma, Taka Takata Джо Дассена, а также Tango de latin.
Ранее сообщалось, что в здании Нижнетагильской филармонии проведут капремонт за почти полмиллиарда рублей.