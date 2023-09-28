tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

Жители Сосьвы и Таежного получили 65 млн рублей материальной помощи

Жители Сосьвы и Таежного получили 65 млн рублей материальной помощи

28 сентября 2023, 04:37
Фото: 1MI
Почти 65 миллионов рублей в качестве моральной помощи получили жители поселков Таежный и Сосьва Свердловской области. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

В частности, 43,8 миллиона выделено из бюджета Свердловской области, 4,9 миллионов — из бюджетов муниципалитетов, 14,6 миллиона — от ГУФСИН, сотрудников и ветеранов ведомства.

При этом 149 семей из Сосьвы и 26 из Таежного получили возможность приобрести новое жилье. Для этого выстроены новые дома и предоставлены сертификаты на покупку жилья.

Напомним, 27 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил пострадавшим от пожара ключи от новых квартир в поселке Сосьва. Для граждан построен новый дом из 65 квартир. 54 из них предназначены для погорельцев.

В Сосьве завершено строительство домов для погорельцев
Узнать подробнее
#Экономика#Свердловская область#Деньги#Компенсация#Сосьва#Поселок#Ирина Кирилова#Пожары в Висиме и Сосьве в апреле 2023 года#Таежный
Подпишитесь
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
Вчера, 13:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:42
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего Тагила
Вчера, 11:25
Психолог из Нижнего Тагила дал советы по защите от телефонных мошенников
Вчера, 11:06
Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
26 сентября, 11:54
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
25 сентября, 15:44