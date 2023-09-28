Жители Сосьвы и Таежного получили 65 млн рублей материальной помощи

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
В частности, 43,8 миллиона выделено из бюджета Свердловской области, 4,9 миллионов — из бюджетов муниципалитетов, 14,6 миллиона — от ГУФСИН, сотрудников и ветеранов ведомства.
При этом 149 семей из Сосьвы и 26 из Таежного получили возможность приобрести новое жилье. Для этого выстроены новые дома и предоставлены сертификаты на покупку жилья.
Напомним, 27 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил пострадавшим от пожара ключи от новых квартир в поселке Сосьва. Для граждан построен новый дом из 65 квартир. 54 из них предназначены для погорельцев.