Жительницу Екатеринбурга сняли с самолета в Москве за кражу часов

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
За некоторое время до посадки к сотрудникам полиции обратилась пассажирка другого рейса и сказала, что нечаянно оставила свои часы в зоне досмотра багажа — в контейнере у интроскопа, а когда она за ними вернулась — их уже не было.
Полицейские, изучил камеры видеонаблюдения, установили, что часы взяла пассажирка рейса, который должен скоро вылететь в Екатеринбург. Ее вместе с супругом задержали в аэропорту и отвезли в дежурную часть.
Женщина вернула часы. В отношении нее возбудили уголовное дело по факту кражи. Екатеринбурженке грозит до шести лет тюрьмы.
Напомним, 23 июля 2023 года в Нижнем Тагиле женщина пришла в магазин парфюмерии и косметики и украла флакон туалетной воды.