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Жительницу Екатеринбурга сняли с самолета в Москве за кражу часов

Жительницу Екатеринбурга сняли с самолета в Москве за кражу часов

28 сентября 2023, 03:54
Фото: 1MI
61-летнюю жительницу Екатеринбурга полицейские в Москве сняли с самолета в аэропорту Внуково. Женщина подозревается в краже часов, которые стоят 321 тысячу рублей.

За некоторое время до посадки к сотрудникам полиции обратилась пассажирка другого рейса и сказала, что нечаянно оставила свои часы в зоне досмотра багажа — в контейнере у интроскопа, а когда она за ними вернулась — их уже не было.

Полицейские, изучил камеры видеонаблюдения, установили, что часы взяла пассажирка рейса, который должен скоро вылететь в Екатеринбург. Ее вместе с супругом задержали в аэропорту и отвезли в дежурную часть.

Женщина вернула часы. В отношении нее возбудили уголовное дело по факту кражи. Екатеринбурженке грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, 23 июля 2023 года в Нижнем Тагиле женщина пришла в магазин парфюмерии и косметики и украла флакон туалетной воды.

Женщина в Нижнем Тагиле подозревается в краже туалетной воды из магазина
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#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Кража#ЧП#Часы#Аэропорт#Камера видеонаблюдения#Пассажирка#Кража имущества#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Внуково
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