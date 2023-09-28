Жителя Екатеринбурга оштрафовали за высунувшегося ребенка из окна машины

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Ребенок ехал на коленях у своей мамы. В какой-то момент девочке стало плохо, и она решила высунуться в окно, чтобы подышать воздухом. Это заметили прохожие, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.
Водителя пригласили в ведомство для разъяснения ситуации. После данных объяснений екатеринбуржцу выписали штраф, размер которого составил три тысячи рублей. К административной ответственности его привлекли за то, что маленький ребенок ехал в машине не в специальном детском кресле.
Напомним, в Нижнем Тагиле в течение 2023 года более тысячи автомобилистов оштрафовали за вождение без наличия полисов ОСАГО.