Жителя Екатеринбурга оштрафовали за высунувшегося ребенка из окна машины

Водителя пригласили в ведомство для разъяснения ситуации. После данных объяснений екатеринбуржцу выписали штраф, размер которого составил три тысячи рублей. К административной ответственности его привлекли за то, что маленький ребенок ехал в машине не в специальном детском кресле.