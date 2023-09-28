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Жителя Екатеринбурга оштрафовали за высунувшегося ребенка из окна машины

Жителя Екатеринбурга оштрафовали за высунувшегося ребенка из окна машины

28 сентября 2023, 11:36
Фото: 1MI
В Екатеринбурге пятилетняя девочка, ехавшая в машине Toyota Land Cruiser с родителями, высовывалась из окна. Инцидент случился 26 сентября около ТЦ «Карнавал».

Ребенок ехал на коленях у своей мамы. В какой-то момент девочке стало плохо, и она решила высунуться в окно, чтобы подышать воздухом. Это заметили прохожие, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Водителя пригласили в ведомство для разъяснения ситуации. После данных объяснений екатеринбуржцу выписали штраф, размер которого составил три тысячи рублей. К административной ответственности его привлекли за то, что маленький ребенок ехал в машине не в специальном детском кресле.

Напомним, в Нижнем Тагиле в течение 2023 года более тысячи автомобилистов оштрафовали за вождение без наличия полисов ОСАГО.

Более тысячи водителей оштрафованы за езду без полиса ОСАГО в Нижнем Тагиле
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#Ребенок#Дети#ГИБДД#Штраф#Административная ответственность#Девочка#Автомобиль#Водитель#Детское кресло#ТЦ Карнавал#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент
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