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«АвтоВАЗ» готовится к началу продаж нового кроссовера Lada X-Cross 5

29 сентября 2023, 08:48
Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов объявил о планах компании начать продажи своего нового кроссовера Lada X-Cross 5 частным клиентам в течение 2023–2024 годов. Соколов отметил, что уже сейчас есть значительный интерес к этой модели.

Первую партию автомобилей, которые будут произведены на заводе в Санкт-Петербурге в 2023 году, планируется отправить корпоративным клиентам. Об этом пишет RuNews24.Ru.

Lada X-Cross 5 является ребрендингом китайской модели FAW Bestune T77, выпущенной в 2018 году. От оригинальной китайской версии X-Cross 5 отличается только логотипами и брендированием.

Автомобиль будет представлен в пятидверном исполнении с передним приводом и оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л. с. и 258 Н·м крутящего момента. Этот двигатель будет работать с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

#Общество
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