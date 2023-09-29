«АвтоВАЗ» готовится к началу продаж нового кроссовера Lada X-Cross 5

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Первую партию автомобилей, которые будут произведены на заводе в Санкт-Петербурге в 2023 году, планируется отправить корпоративным клиентам. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Lada X-Cross 5 является ребрендингом китайской модели FAW Bestune T77, выпущенной в 2018 году. От оригинальной китайской версии X-Cross 5 отличается только логотипами и брендированием.
Автомобиль будет представлен в пятидверном исполнении с передним приводом и оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 160 л. с. и 258 Н·м крутящего момента. Этот двигатель будет работать с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.