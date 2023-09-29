«АвтоВАЗ» готовится к началу продаж нового кроссовера Lada X-Cross 5

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов объявил о планах компании начать продажи своего нового кроссовера Lada X-Cross 5 частным клиентам в течение 2023–2024 годов. Соколов отметил, что уже сейчас есть значительный интерес к этой модели.