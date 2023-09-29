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Боксер на Geländewagen в Екатеринбурге ударил водителя, который перекрыл проезд

Боксер на Geländewagen в Екатеринбурге ударил водителя, который перекрыл проезд

29 сентября 2023, 08:39
Фото: Е1
В Екатеринбурге боксер на иномарке Geländewagen напал на водителя автомобиля, который перекрыл въезд во двор.

Как рассказал припарковавшийся водитель, он решил зайти на минуту в кофейню, которая располагается неподалеку. Когда он вышел, возле его автомобиля стоял мужчина, который не мог проехать, пишет Е1.

Екатеринбуржец стал извиняться за доставленные неудобства, а незнакомец на него набросился и ударил его по голове. После инцидента пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга.

Нападавшего человека ему удалось найти в соцсетях. Как оказалось, это бизнесмен и боксер Михаил Юркин.

Напомним, в июне 2023 года на трассе под Екатеринбургом водитель грузовика, выяснявший отношения с водителем автомобиля, остановился посреди дороги, из-за чего перекрыл проезд другим машинам.

Водитель перегородил проезд на трассе под Екатеринбургом из-за разборок
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