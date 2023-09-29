Боксер на Geländewagen в Екатеринбурге ударил водителя, который перекрыл проезд

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Как рассказал припарковавшийся водитель, он решил зайти на минуту в кофейню, которая располагается неподалеку. Когда он вышел, возле его автомобиля стоял мужчина, который не мог проехать, пишет Е1.
Екатеринбуржец стал извиняться за доставленные неудобства, а незнакомец на него набросился и ударил его по голове. После инцидента пострадавший обратился в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга.
Нападавшего человека ему удалось найти в соцсетях. Как оказалось, это бизнесмен и боксер Михаил Юркин.
Напомним, в июне 2023 года на трассе под Екатеринбургом водитель грузовика, выяснявший отношения с водителем автомобиля, остановился посреди дороги, из-за чего перекрыл проезд другим машинам.