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Две фуры столкнулись на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге

Две фуры столкнулись на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге

29 сентября 2023, 10:15
Фото: ИА «Ночные новости»
На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге произошло столкновение грузовиков Isuzu и Globaltruck, которые везли муку и мясо. ДТП произошло на светофоре утром 29 сентября 2023 года.

В тот момент, когда сигнал светофора стал мигать, грузовик с мукой не успел затормозить и влетел в фуру. В итоге одна грузовая машина врезалась в столб светофора, а другая — в остановочный комплекс. Мясо и мука разлетелись по дороге, пишет Е1.

Фото: ИА «Ночные новости»

На место аварии приехали четыре машины скорой помощи. Пострадавших в ДТП нет, рассказали Е1 в ГИБДД по Екатеринбургу. По словам водителя грузовика, который вез муку, он не сумел рассчитать тормозной путь на мокрой дороге. Кроме того, повреждения получили оба транспорта.

Напомним, 26 сентября 2023 года в Асбесте произошло массовое ДТП, в котором столкнулись два грузовика и автомобиль ВАЗ. Пострадали женщина и ребенок, которые ехали в автомобиле.

Ребенок пострадал в массовом ДТП с двумя грузовиками в Асбесте
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