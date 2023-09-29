Две фуры столкнулись на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге

В тот момент, когда сигнал светофора стал мигать, грузовик с мукой не успел затормозить и влетел в фуру. В итоге одна грузовая машина врезалась в столб светофора, а другая — в остановочный комплекс. Мясо и мука разлетелись по дороге, пишет Е1.