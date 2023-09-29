Две фуры столкнулись на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В тот момент, когда сигнал светофора стал мигать, грузовик с мукой не успел затормозить и влетел в фуру. В итоге одна грузовая машина врезалась в столб светофора, а другая — в остановочный комплекс. Мясо и мука разлетелись по дороге, пишет Е1.
На место аварии приехали четыре машины скорой помощи. Пострадавших в ДТП нет, рассказали Е1 в ГИБДД по Екатеринбургу. По словам водителя грузовика, который вез муку, он не сумел рассчитать тормозной путь на мокрой дороге. Кроме того, повреждения получили оба транспорта.
Напомним, 26 сентября 2023 года в Асбесте произошло массовое ДТП, в котором столкнулись два грузовика и автомобиль ВАЗ. Пострадали женщина и ребенок, которые ехали в автомобиле.