tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Экс-глава Нижней Туры стал мэром Среднеуральска

Экс-глава Нижней Туры стал мэром Среднеуральска

29 сентября 2023, 05:31
Фото: 1MI
Бывший мэр Нижней Туры Алексей Стасенок стал главой Среднеуральска.

Стасенок у себя в предвыборной программе отметил, что намерен благоустроить набережную, построить новую школу на 1200 мест и детский сад на 275 мест, построить парк «Чемпионов», развивать инфраструктуру и многое другое, рассказали в пресс-службе администрации Среднеуральска.

С марта 2023 года Стасенок прибыл в Среднеуральск для работы заместителем мэра. За эти месяцы в городе началась кампания по ремонту дорог, были снесены заброшенные постройки, а также сделана реконструкция аллеи около Дворца культуры.

На должность мэра города чиновника избрали единогласно. Инаугурация пройдет 5 октября 2023 года.

Напомним, в июле 2023 года в Алапаевске назначили нового мэра города. Им стал Денис Толмачев. Кандидата выбрали единогласно.

Назначен новый мэр Алапаевска
Узнать подробнее
Читайте также:
Комиссия изучила документы кандидатов на пост главы Нижнего ТагилаКуйвашев утвердил членов комиссии на выборах главы Нижнего ТагилаЛидер профсоюза НТЗМК в Нижнем Тагиле претендует на должность главы города
#Политика#Администрация#Экс-мэр#Мэр#Набережная#Среднеуральск#Инаугурация#Глава города#Елизавета Зиборова#Выборы#Алексей Стасенок#Парк Чемпионов#Заместитель мэра
Подпишитесь
«Их судить надо за это». Водители продолжают портить парк в поселке Первомайский
Вчера, 12:28
«Ребенок дома в вязанном костюме»: жители Горноуральского сидят без отопления
Вчера, 10:54
На 14% подорожали за неделю помидоры в Свердловской области
Вчера, 10:39
Здравоохранение, культура, туризм: какие нацпроекты будут реализованы в Нижнем Тагиле
27 сентября, 12:42
Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
27 сентября, 13:39
В Нижнем Тагиле макет паровоза Черепановых установили в Нижне-Выйском сквере
Вчера, 14:55