Экс-глава Нижней Туры стал мэром Среднеуральска

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Стасенок у себя в предвыборной программе отметил, что намерен благоустроить набережную, построить новую школу на 1200 мест и детский сад на 275 мест, построить парк «Чемпионов», развивать инфраструктуру и многое другое, рассказали в пресс-службе администрации Среднеуральска.
С марта 2023 года Стасенок прибыл в Среднеуральск для работы заместителем мэра. За эти месяцы в городе началась кампания по ремонту дорог, были снесены заброшенные постройки, а также сделана реконструкция аллеи около Дворца культуры.
На должность мэра города чиновника избрали единогласно. Инаугурация пройдет 5 октября 2023 года.
Напомним, в июле 2023 года в Алапаевске назначили нового мэра города. Им стал Денис Толмачев. Кандидата выбрали единогласно.