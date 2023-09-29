Геноцид через аптеки? Жители Нижнего Тагила репостят фейки об отравленных лекарствах

Подкаст «Исповедь провизора», опубликованный в формате видео, о котором идет речь, ведет экс-провизор Георгий Демидов. Бывший фармацевт с 25-летним стажем в течение полутора часов рассказывает о результатах своего исследования. Прежде он поясняет, что в свое время он бросил многолетнюю аптечную деятельность и стал переводить ряд зарубежных материалов. В результате он с уверенностью говорит, что в аптеках бывших стран СНГ продаются плацебо, опасные лекарства, а также отравляющие вещества. На этом, по его заверению, ассортимент средств исчерпан.