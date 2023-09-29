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Геноцид через аптеки? Жители Нижнего Тагила репостят фейки об отравленных лекарствах

Геноцид через аптеки? Жители Нижнего Тагила репостят фейки об отравленных лекарствах

29 сентября 2023, 12:00
В сети как минимум с 2020 года распространяется видео о якобы геноциде населения через аптеки. Ряд жителей Нижнего Тагила распространяет информацию об отравляющих лекарствах. TagilCity.ru разобрался, почему это, скорее, фейк, чем правда.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Подкаст «Исповедь провизора», опубликованный в формате видео, о котором идет речь, ведет экс-провизор Георгий Демидов. Бывший фармацевт с 25-летним стажем в течение полутора часов рассказывает о результатах своего исследования. Прежде он поясняет, что в свое время он бросил многолетнюю аптечную деятельность и стал переводить ряд зарубежных материалов. В результате он с уверенностью говорит, что в аптеках бывших стран СНГ продаются плацебо, опасные лекарства, а также отравляющие вещества. На этом, по его заверению, ассортимент средств исчерпан.

Жители Нижнего Тагила, как выяснила редакция, стали репостить вирусное видео в разных социальных сетях.

Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием к представителю аптечной сети в Нижнем Тагила Ольге Довгаль. Специалист являет генеральным директором ООО «Фармцентр». По заверению эксперта, в аптеки города поставляются проверенные, сертифицированные лекарства.

Просто так лекарства в аптеку не купишь. Мы работаем с дистрибьюторами федеральных сетей. У них все документы — сертификаты, паспорта качества заводов — ведутся строго. К качеству препаратов вообще нет замечаний. Документация имеется в свободном доступе. Машина идет от дистрибьютора, например, «Протек», по всем аптекам города. Все мы грузимся с одних фирм. Условия разные у дистрибьюторов по ценам, а препараты-то одни и те же, — поделилась Ольга Довгаль с корреспондентом TagilCity.ru.

Распространение мифов о некачественных лекарствах представитель аптек Нижнего Тагила объясняет индивидуальными особенностями каждого пациента.

Каждый человек индивидуален. Кому-то помогает. Понимаете, все есть яд и все есть лекарство. Если не помогает, это не значит, что лекарство плохое, возможно, неправильно подобрано лечение. В эту сторону никто никогда не думает. Одна женщина пришла и говорит: «Я 10 дней пила дорогое лекарство за 200 рублей, оно не помогло, а вот таблетки за 25 копеек помогли». Я ей говорю: «А вы не думаете, что эффект наступил от того лекарства за 200 рублей?», — поясняет Ольга Довгаль.

Добавим, в Российской Федерации действует закон №61 от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств», в котором четко отражено, что продажа фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных и контрафактных лекарств строго запрещена.

Розничная торговля в аптеках разрешена торговля только лекарственными препаратами, зарегистрированными в РФ, а также изготовленными организациями, имеющими фармацевтическую деятельность.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Здоровье#Фейк#Лекарства#Отравление#Юлия Степанова#Аптеки
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