Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Нижнем Тагиле в 2023 году

Федеральные выплаты и пособия, а также губернаторские выплаты представляют собой меры поддержки со стороны государства для семей, где воспитывается хотя бы один ребенок. Семья в Нижнем Тагиле и Свердловской области может получить от регионального правительства несколько выплат.

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