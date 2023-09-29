tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября, 13:50

Published 29 сентября, 13:50

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Нижнем Тагиле в 2023 году

Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Нижнем Тагиле в 2023 году

29 сентября 2023, 13:50
Фото: 1MI
Губернаторские выплаты при рождении ребенка в Нижнем Тагиле в 2023 году
Федеральные выплаты и пособия, а также губернаторские выплаты представляют собой меры поддержки со стороны государства для семей, где воспитывается хотя бы один ребенок. Семья в Нижнем Тагиле и Свердловской области может получить от регионального правительства несколько выплат.

К ним относят материнский капитал, разовое пособие при рождении ребенка и другие.

Преимущественно, помощь положена малоимущим семьям, многодетным семьям и некоторым иным льготным категориям. В данной статье указан порядок получения губернаторских выплат, перечислены региональные пособия и льготы, положенные семьям с детьми.

Что такое губернаторская выплата?

Государство оказывает поддержку родителям с детьми путем назначения федеральных и региональных пособий. Выплата может быть единовременной или регулярной до момента, пока ребенок не достигнет определенного возраста.

Губернаторским пособием на ребенка называют единовременную финансовую помощь родителям при рождении ребенка, которая вносится из регионального бюджета. Свое название она получила за счет того, что губернатор является высшим должностным лицом субъекта РФ. Под его руководством в регионе решается вопрос относительно размеров и получателей пособия.

Ознакомиться со списком претендентов на пособия можно в органах социальной защиты. Обращаться рекомендовано в службу по месту жительства. Порядок обращения:

  • получить в органах социальной защиты сведения о разновидностях социальной поддержки;
  • собрать требуемую документацию;
  • предоставить информацию в органы социальной защиты;
  • получить итоговое решение относительно назначения.

Чтобы получить наиболее подробные сведения относительно оформления регионального пособия при рождении ребенка, рекомендуется заполнить заявление через портал «Госуслуги». Для этого требуется наличие подтвержденной учетной записи. На данном портале представлены подробные данные: адреса и телефоны, графики работы службы социальной защиты.

Кто может оформить областные пособия?

Семьи с детьми имеют право на получение материнского капитала. Данная выплата относится к федеральным и составляет 586 946 рубля. При рождении второго ребенка, если за первого был получен материнский капитал, сумма выплат составит 188 681 рублей.

Сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% среднего показателя заработка матери за последние 2 года. Получить выплату может родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком.

Областной материнский капитал с 1 января 2023 года составляет 160 687 рубля и выдается при рождении третьего или последующих детей. Сумма в 241 030 рублей может быть получена при рождении сразу трех или более детей. За выплатой необходимо обращаться в местные органы социальной защиты.

Женщина, которая единовременно родила двух и более либо третьего и (или) последующего ребенка может получить 5000 рублей на каждого новорожденного. Ежемесячно один из родителей, воспитывающих инвалида, может получить 1609 рублей до момента, пока ему не исполнится 18 лет.

Пособия предусмотрены для семей с низким доходом. Если показатель среднедушевого дохода семьи не более размера двукратного минимума для проживания, выплачивается 50-100% от суммы прожиточного минимума. При расчете учитываются доходы семьи.

Кто может оформить областные пособияКто может оформить областные пособия
Кто может оформить областные пособия
Фото: 1MI

Региональный маткапитал

С января 2023 года была произведена индексация областного материнского капитала и составила 160 687 рублей. Если женщина одновременно родила трех или более детей, областной капитал устанавливается в размере 241 030 рублей.

Направить средства можно на покупку жилой недвижимости, строительство дома. Помимо этого, средства могут быть потрачены на оплату образовательных услуг для детей, медицинских услуг, покупку садовых и огородных, дачных участков земли. С этих средств можно купить товары для адаптации ребенка-инвалида.

Региональное пособие на ребенка до 3 лет

Семьи с низким уровнем дохода могут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, пока им не исполнится 3 года, согласно федерального законодательства. С 1 января 2023 года данная выплата вошла в Единое детское пособие.

Выплата может быть назначена в заявительном порядке на 1 год. Каждый период выплаты следует продлевать. Назначается пособие при соблюдении одновременно нескольких условий. Так, у ребенка должно быть российское гражданство. Родители должны проживать на территории РФ.

Получение средств возможно только в случае, если ребенок не находится на обеспечении государства, отец и мать имеют родительские права. Доход семьи не должен превышать показатель минимума для проживания по региону.

На первого ребенка оформить выплаты можно из средств федерального бюджета, на второго — из средств маткапитала. Если данная сумма уже была потрачена, в назначении выплат будет отказано. Чтобы оформить выплаты, следует обратиться в органы социальной защиты или МФЦ. Для оформления пособия на второго ребенка потребуется прийти в Социальный фонд России или МФЦ.

Для оформления необходимо предоставить паспорт заявителя и свидетельство о рождении, справку об уровне доходов, информацию из трудовой книжки, сертификат на материнский капитал.

Региональное единовременное пособие при рождении ребенка

Право на данную выплату есть у одного родителя либо лица, которое его заменяет. Компенсация с февраля 2023 года составляет 22 909 рублей + районный коэффициент.

Для назначения и выплаты пособия необходимо представить заявление и справку о рождении, информацию с места работы другого родителя о том, что ему пособие ранее не было назначено.

Вот еще ряд пособий, назначенных правительством Свердловской области для семей с детьми:

  • ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено — 1436 рублей;
  • ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ними — 2873 рубля;
  • одному из родителей или усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от уплаты алиментов — 1078 рубля;
  • ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого является призывником — 1078 рубля;
  • ежемесячное пособие одному из родителей или законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида — 1609 рублей;
  • иным лицам — 718 рублей;
Региональное единовременное пособие при рождении ребенкаРегиональное единовременное пособие при рождении ребенка
Региональное единовременное пособие при рождении ребенка
Фото: 1MI

Региональные льготы семьям с детьми в Нижнем Тагиле и Свердловской области

Государство оказывает поддержку семьям с детьми, предоставляя право на ежемесячные и разовые выплаты, маткапитал, льготные условия по ипотеке. Некоторые выплаты могут различаться в зависимости от количества детей в семье и уровня заработка.

Какие льготы положены семьям с детьми:

  • бесплатный земельный участок. Многодетная семья имеет право на получение бесплатного земельного участка из муниципального фонда. Семью принято считать многодетной, если у родителей есть не менее трех несовершеннолетних детей.

Для предоставления участка важно подтвердить, что семья является многодетной. Для рассмотрения заявки по выделению участка необходимо обратиться в органы социальной защиты или местную администрацию;

  • льготы по налогам. В Свердловской области один из родителей, который воспитывает трех или более детей до 18 лет, может получить освобождение от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный автомобиль. Льгота предоставляется на основании письменного заявления и удостоверения многодетной семьи, чтобы доказать право на получение социальной поддержки;
  • первоочередной прием детей в детский сад. Для записи ребенка в детский сад родители подают заявление в местные органы. Из заявлений формируется очередь. Некоторые категории могут поступить в детский сад без очереди. К ним относят детей судей и прокуроров, чернобыльцев, сотрудников СК РФ.

Помимо этого, есть категории льготников, чьих детей обязаны зачислить в детский сад первоочередно. К ним относят детей военных и сотрудников полиции, из многодетных семей, родителей-одиночек, людей с инвалидностью;

  • бесплатное питание для школьников. Ученики начальных классов имеют право на получение бесплатного горячего питания вне зависимости от наличия льготного статуса у семьи;
  • бесплатные кружки и секции. Ознакомиться со списком бесплатных кружков и секций в Нижнем Тагиле можно на сайте nizhny-tagil.kartasporta.ru. На странице представлен список кружков для детей и подростков, взрослых. Выбрать секцию можно по алфавитному указателю или путем введения в поиск нужного наименования вручную.

Можно уточнить адрес здания, где проводятся занятия, расписание кружков, бесплатный ли он, если нет, то сколько стоят занятия. В поиске можно выбрать только бесплатные кружки или просмотреть все секции;

  • бесплатная школьная и спортивная форма на весь период учебы в школе. Данная выплата является единовременной и положена на весь период обучения в школе многодетным семьям. Представляет собой компенсацию затрат на покупку одежды для посещения детьми общеобразовательного учреждения;
  • предоставление медикаментов для детей до 6 лет по рецептам врачей. Получать лекарства дети до 3 лет могут согласно федеральному и региональному законодательству. Перечень лекарственных препаратов, которые могут быть предоставлены бесплатно и на льготных условиях в Свердловской области, ежегодно обновляется.

Участковый педиатр должен сообщить родителям о возможности получения медикаментов бесплатно сразу после рождения. Все льготные медикаменты выдаются в соответствии с существующими показаниями. Нельзя получить препараты для формирования домашней аптечки. Чтобы получить рецепт на бесплатные медикаменты, потребуется предоставить СНИЛС и свидетельство о рождении, полис ОМС и данные о регистрации.

Основные медикаменты выдают детям до 3 лет бесплатно вне зависимости от наличия инвалидности. Средства выписываются на рецептурных бланках, а сам рецепт должен быть заверен личной подписью врача и печатью лечебной организации;

  • для школьников общеобразовательных организаций из многодетных семей предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте;
  • возможность получения путевки на оздоровление. В Свердловской области можно получить компенсацию в размере 50% при самостоятельном приобретении путевок. Компенсация выдается за путевку к месту лечения и проезд туда и обратно. Необходимо наличие медицинских показаний;
  • бесплатное посещение музеев, выставок, парков 1 день в месяц. Бесплатно можно посещать областные государственные музеи для всей семьи. Потребуется предъявлять удостоверение многодетной семьи;
  • скидка на оплату коммунальных услуг ЖКХ. Скидка в 30% предоставляется по установленной плате за использование отопления, воды, канализации, газа, электроэнергии. Можно получить скидку за приобретаемое топливо;
  • льготные кредиты. Многодетные семьи, которые встали на учет по улучшению жилищных условий до начала 2014 года, имеющие трех и более одновременно рожденных детей, могут получить социальные выплаты в размере 20-50% от расчетной стоимости жилого помещения. Выплату можно направить на строительство и реконструкцию жилого дома, на уплату паевого взноса, кредит на строительство;
  • первоочередное выделение участков. Право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, имеют граждане, состоящие на учете как нуждающиеся. Таким правом обладают граждане в соответствии с федеральным законодательством;
  • льготы по земельному налогу. Физические лица с тремя или более несовершеннолетними детьми на федеральном уровне имеют право на оформление налогового вычета по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м участка;
  • полное и частичное освобождение от уплаты регистрационного сбора с предпринимателей. Многодетные семьи могут платить взнос только частично.

Чтобы узнать наиболее подробно о возможности оформления пособий на детей, региональных выплат, рекомендуется обратиться в органы социальной защиты или подать заявление на предоставление льгот через «Госуслуги».

Региональные льготы семьям с детьми в Нижнем Тагиле и Свердловской областиРегиональные льготы семьям с детьми в Нижнем Тагиле и Свердловской области
Региональные льготы семьям с детьми в Нижнем Тагиле и Свердловской области
Фото: 1MI

Льготы для детей мобилизованных

Дети бойцов СВО, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств областного или местных бюджетов получают питание, одежду, обувь, жесткий и мягкий инвентарь, либо денежную компенсацию за перечисленное. Также школьники имеют право на бесплатное горячее питание, речь идет об учениках 5-11 классов.

Как получить региональные выплаты и льготы?

Работу органов социальной защиты в Нижнем Тагиле обеспечивает Министерство социальной политики Свердловской области. В службе социальной защиты гражданам доступно оформление льгот и пособий, социальное обслуживание и консультации. На сайте sobesy.ru можно уточнить график работы отделений.

Портал «Госуслуги» является единой точкой доступа к информационным системам ведомств. Имея подтвержденную учетную запись, можно получить услугу в электронном формате, сведения о муниципальных учреждениях, информационные данные, актуальные данные о выплатах на детей.

#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Материнский капитал#Выплаты#Льготы#Беременные
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
Сегодня, 07:21
«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение
29 сентября, 09:23
Вице-президент «Екатеринбуржского клуба» попросил Грету Тунберг ослабить санкции США
Сегодня, 08:50
Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?
29 сентября, 14:35
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
29 сентября, 08:54
Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»
Сегодня, 03:00