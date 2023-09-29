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Машина убитой женщины найдена в кювете в Екатеринбурге

Кроссовер убитой жительницы Екатеринбурга нашли в кювете

29 сентября 2023, 11:39
Фото: 1MI

Машина убитой женщины найдена в кювете в Екатеринбурге

Автомобиль, принадлежащий Елене Косецкой, которая была обнаружена мертвой на дачном участке, нашли на ЕКАД проезжавшие мимо водители.

По словам очевидцев, Renault Arkana находится в кювете. Заметили его еще 27 сентября. В машине лежит кресло для ребенка, а также пустые банки из-под алкогольных напитков. Также водитель сообщил Е1, что неизвестные уже начали разбирать кроссовер на запчасти.

Известно, что автомобиль осматривали сотрудники ГИБДД. Так как он был заперт на замок и информации об угоне в Госавтоинспекцию не поступало, они пытались дозвониться до хозяйки. Но ее телефон был вне зоны доступа.

Напомним, 39-летняя Елена Косецкая пропала 25 сентября. После того, как она забрала сына со школы, женщина поехала на дачу, где стоится дом. Там и было обнаружено ее тело. Родственники считают виновником смерти рабочего.

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#Происшествия#Убийство#Женщина#Автомобиль#ДПС#Екатеринбург#Евгения Сафина
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