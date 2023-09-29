Кроссовер убитой жительницы Екатеринбурга нашли в кювете

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По словам очевидцев, Renault Arkana находится в кювете. Заметили его еще 27 сентября. В машине лежит кресло для ребенка, а также пустые банки из-под алкогольных напитков. Также водитель сообщил Е1, что неизвестные уже начали разбирать кроссовер на запчасти.
Известно, что автомобиль осматривали сотрудники ГИБДД. Так как он был заперт на замок и информации об угоне в Госавтоинспекцию не поступало, они пытались дозвониться до хозяйки. Но ее телефон был вне зоны доступа.
Напомним, 39-летняя Елена Косецкая пропала 25 сентября. После того, как она забрала сына со школы, женщина поехала на дачу, где стоится дом. Там и было обнаружено ее тело. Родственники считают виновником смерти рабочего.