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Людей из здания мэрии эвакуировали в Нижнем Тагиле

Людей из здания мэрии эвакуировали в Нижнем Тагиле

29 сентября 2023, 11:49
Фото: tagilcity.ru
29 сентября в Нижнем Тагиле эвакуировали работников и посетителей из здания администрации города на улице Пархоменко 1А. На месте были все спецслужбы.
Бал рядом со зданием около 16.30. На улице очень много людей. На одной из пожарных машин растянули лестницу прямо к окну третьего этажа. Также там автомобили полицейских и газовой службы, несколько карет скорой помощи, — рассказал редакции TagilCity.ru очевидец Иван.
Видео: tagilcity.ru

Однако в пресс-службе администрации Нижнего Тагила объяснили, что повода для беспокойства горожан нет.

Проводятся плановые противопожарные учения, — отметили в пресс-службе.

Эту же информацию TagilCity.ru подтвердили в отделе надзорной деятельности.

Напомним, 26 сентября в Екатеринбурге эвакуировали здание Росгвардии. Там проводились пожаро-тактические учения.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Администрация#Пожарные#Эвакуация#Учения#Видео#Евгения Сафина
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