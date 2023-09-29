Людей из здания мэрии эвакуировали в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Бал рядом со зданием около 16.30. На улице очень много людей. На одной из пожарных машин растянули лестницу прямо к окну третьего этажа. Также там автомобили полицейских и газовой службы, несколько карет скорой помощи, — рассказал редакции TagilCity.ru очевидец Иван.
Однако в пресс-службе администрации Нижнего Тагила объяснили, что повода для беспокойства горожан нет.
Проводятся плановые противопожарные учения, — отметили в пресс-службе.
Эту же информацию TagilCity.ru подтвердили в отделе надзорной деятельности.
Напомним, 26 сентября в Екатеринбурге эвакуировали здание Росгвардии. Там проводились пожаро-тактические учения.