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Мошенники оставили женщину из Артемовска без 280 тысяч и телефона

Мошенники оставили женщину из Артемовска без 280 тысяч и телефона

29 сентября 2023, 05:59
Фото: 1MI
62-летняя жительница Артемовска отдала аферистам 280 тысяч рублей, думая, что выручает свою дочь.

Пенсионерке позвонили неизвестные и, представившись ее дочерью и адвокатом, сообщили о том, что дочь якобы сбила человека и пострадавшему срочно нужны деньги, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

Когда женщина приготовила деньги, злоумышленники сказали, что к ней скоро приедет курьер, а в это время ей нужно положить телефон в стакан с водой и убрать его в холодильник. Потерпевшая выполнила требуемое.

Уже после того, как горожанка отдала деньги, выяснилось, что с ее дочерью все в порядке. Тогда она обратилась в полицию, и вскоре был найден курьер. Однако отданная сумма к свердловчанке не вернулась, так как она уже поступила на счет мошенников.

Напомним, в Нижнем Тагиле нескольким горожанам под видом их друзей написали в мессенджере неизвестные. Злоумышленники обращались с просьбой перевести им деньги в долг. Вскоре оказалось, что аферисты взламывают аккаунты и пишут людям, выманивая у них деньги.

Мошенники разводят жителей Нижнего Тагила под видом знакомых
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