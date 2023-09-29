Мошенники оставили женщину из Артемовска без 280 тысяч и телефона

Уже после того, как горожанка отдала деньги, выяснилось, что с ее дочерью все в порядке. Тогда она обратилась в полицию, и вскоре был найден курьер. Однако отданная сумма к свердловчанке не вернулась, так как она уже поступила на счет мошенников.