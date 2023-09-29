Мошенники оставили женщину из Артемовска без 280 тысяч и телефона

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Пенсионерке позвонили неизвестные и, представившись ее дочерью и адвокатом, сообщили о том, что дочь якобы сбила человека и пострадавшему срочно нужны деньги, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Когда женщина приготовила деньги, злоумышленники сказали, что к ней скоро приедет курьер, а в это время ей нужно положить телефон в стакан с водой и убрать его в холодильник. Потерпевшая выполнила требуемое.
Уже после того, как горожанка отдала деньги, выяснилось, что с ее дочерью все в порядке. Тогда она обратилась в полицию, и вскоре был найден курьер. Однако отданная сумма к свердловчанке не вернулась, так как она уже поступила на счет мошенников.
Напомним, в Нижнем Тагиле нескольким горожанам под видом их друзей написали в мессенджере неизвестные. Злоумышленники обращались с просьбой перевести им деньги в долг. Вскоре оказалось, что аферисты взламывают аккаунты и пишут людям, выманивая у них деньги.