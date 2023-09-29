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Мотострелок из Каменска-Уральского погиб на СВО

Мотострелок из Каменска-Уральского погиб на СВО

29 сентября 2023, 13:59
Фото: 1MI
38-летний Егор Дворников, житель Каменска-Уральского скончался 13 сентября в зоне СВО.

Погиб боец под Новомихайловкой, в ДНР. Егор Дворников жил в Каменске-Уральском и после окончания школы отучился алюминиевом техникуме. Также он занимался единоборствами.

Свердловчанин был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Прощание с погибшим состоялость 29 сентября на Аллее славы в 12.00, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на администрацию Каменска-Уральского.

Также 15 сентября на СВО погиб 44-летний житель Серова, который до ухода на фронт был рабочим на заводе.

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#Происшествия#Каменск-Уральский#Операция на Украине#Смерть#Военный#Бой#Евгения Сафина#Погиб#СВО
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