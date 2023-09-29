Мотострелок из Каменска-Уральского погиб на СВО

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Погиб боец под Новомихайловкой, в ДНР. Егор Дворников жил в Каменске-Уральском и после окончания школы отучился алюминиевом техникуме. Также он занимался единоборствами.
Свердловчанин был награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Прощание с погибшим состоялость 29 сентября на Аллее славы в 12.00, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на администрацию Каменска-Уральского.
Также 15 сентября на СВО погиб 44-летний житель Серова, который до ухода на фронт был рабочим на заводе.