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Объединение ветеранов СВО появилось в Свердловской области

Объединение ветеранов СВО появилось в Свердловской области

29 сентября 2023, 07:03
Фото: 1MI
Общественная организация «Ветераны специальной военной операции» заканчивает формирование структуры и управления. В ходе собрания 27 сентября был доизбран президиум и расширен членский состав.

Во главе региональной организации встал Виктор Бабенко. Он же является председателем правления Российского союза ветеранов Афганистана в Свердловской области. Первым замом стал Дмитрий Ермаков — военный и участник СВО.

Базируется организация в помещениях филиала фонда «Защитники отечества» на Малышева, 31д в Екатеринбурге. Предполагается, что обе организации усилят и дополнят друг друга.

По словам Виктора Бабенко, будет использоваться весь накопленный опыт, чтобы не допустить ошибок. Он отметил, что главной задачей является подготовка к возвращению бойцов СВО, чтобы можно было работать в их интересах.

В департаменте информполитики региона уточнили, что фонд «Защитники отечества» создавался по поручению президента РФ Владимира Путина. Главной целью его работы является сопровождение ветеранов, семей погибших и раненых.

Фонд помогает получать все меры поддержки, в том числе реабилитацию, лекарства, психологическую помощь и так далее.

Напомним, в Нижнем Тагиле также осуществляется помощь участникам СВО. В частности, в центре гуманитарной помощи «Искра жизни» создают различные виды маскировок.

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#Общество#Свердловская область#Помощь#Ветеран#Екатеринбург#Ирина Кирилова#СВО#Вонные
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