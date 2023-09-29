Объединение ветеранов СВО появилось в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Во главе региональной организации встал Виктор Бабенко. Он же является председателем правления Российского союза ветеранов Афганистана в Свердловской области. Первым замом стал Дмитрий Ермаков — военный и участник СВО.
Базируется организация в помещениях филиала фонда «Защитники отечества» на Малышева, 31д в Екатеринбурге. Предполагается, что обе организации усилят и дополнят друг друга.
По словам Виктора Бабенко, будет использоваться весь накопленный опыт, чтобы не допустить ошибок. Он отметил, что главной задачей является подготовка к возвращению бойцов СВО, чтобы можно было работать в их интересах.
В департаменте информполитики региона уточнили, что фонд «Защитники отечества» создавался по поручению президента РФ Владимира Путина. Главной целью его работы является сопровождение ветеранов, семей погибших и раненых.
Фонд помогает получать все меры поддержки, в том числе реабилитацию, лекарства, психологическую помощь и так далее.
Напомним, в Нижнем Тагиле также осуществляется помощь участникам СВО. В частности, в центре гуманитарной помощи «Искра жизни» создают различные виды маскировок.