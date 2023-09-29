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Огромная инсталляция про любовь появилась в Екатеринбурге

Огромная инсталляция про любовь появилась в Екатеринбурге

29 сентября 2023, 09:10
Фото: Группа Вконтакте "ЧӦ уральская паблик-арт программа"
В Екатеринбурге во дворе филиала Пушкинского музея разместилась инсталляция с текстом: «Граждане, скажем друг другу: Я люблю тебя!». Высказывание было взято из каталога «Обращений к гражданам» советского поэта и художника Дмитрия Пригова.

Разместился объект в рамках паблик-арт-программы «ЧО». По мнению куратора программы Наили Аллахвердиевой, это одно из наиболее эмоциональных и личных высказываний.

Дмитрий Пирогов создавал тексты, которые должны были размещаться на улицах города и создать манифест «Новой искренности». Аллахвердиева уточнила, что планируется вернуть изначальную концепцию обращений Пирогова.

Для поддержания темы чувств, команда «ЧО» создала специальный ящик в месте размещения инсталляции, куда можно опустить открытку с признанием. Потом все послания будут помечены и разосланы адресатам.

Ранее команда паблик-арта создала объект «Индустриальный младенец». Огромная голова расположилась на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Позднее стало известно, что голова «заговорит».

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#Свободное время#Культура#Искусство#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Послание
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