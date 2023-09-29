Огромная инсталляция про любовь появилась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Разместился объект в рамках паблик-арт-программы «ЧО». По мнению куратора программы Наили Аллахвердиевой, это одно из наиболее эмоциональных и личных высказываний.
Дмитрий Пирогов создавал тексты, которые должны были размещаться на улицах города и создать манифест «Новой искренности». Аллахвердиева уточнила, что планируется вернуть изначальную концепцию обращений Пирогова.
Для поддержания темы чувств, команда «ЧО» создала специальный ящик в месте размещения инсталляции, куда можно опустить открытку с признанием. Потом все послания будут помечены и разосланы адресатам.
Ранее команда паблик-арта создала объект «Индустриальный младенец». Огромная голова расположилась на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге. Позднее стало известно, что голова «заговорит».