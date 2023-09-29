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Пассажирский автобус из Нижнего Тагила в Екатеринбург опрокинулся на трассе

Пассажирский автобус из Нижнего Тагила в Екатеринбург опрокинулся на трассе

29 сентября 2023, 13:40
Фото: 1MI
В Свердловской области пассажирский автобус упал в кювет и завалился на бок на трассе под Нижним Тагилом.

Как сообщили в пресс-службе свердловской ГАИ, в начале восьмого часа утра водитель ПАЗа ехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург и на 315-м километре трассы потерялял управление, снес ограждение и съехал в кювет. На опубликованном снимке автобус завален на бок.

Помимо водителя, в автомобиле находились четыре человека — все пассажиры. Никто из них не пострадал. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы — предварительно установлено, что шофер не учел дождь и превысил скорость.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле автобус с шестьюдесятью пассажирами сбил женщину на зебре в Тагилстроевском районе.

Фото: ГИБДД по Свердловской области
#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#ГИБДД#Автобус#Авария#Григорий Орлов
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