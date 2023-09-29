Пассажирский автобус из Нижнего Тагила в Екатеринбург опрокинулся на трассе

Как сообщили в пресс-службе свердловской ГАИ, в начале восьмого часа утра водитель ПАЗа ехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург и на 315-м километре трассы потерялял управление, снес ограждение и съехал в кювет. На опубликованном снимке автобус завален на бок.