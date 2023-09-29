Пассажирский автобус из Нижнего Тагила в Екатеринбург опрокинулся на трассе

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Как сообщили в пресс-службе свердловской ГАИ, в начале восьмого часа утра водитель ПАЗа ехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург и на 315-м километре трассы потерялял управление, снес ограждение и съехал в кювет. На опубликованном снимке автобус завален на бок.
Помимо водителя, в автомобиле находились четыре человека — все пассажиры. Никто из них не пострадал. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы — предварительно установлено, что шофер не учел дождь и превысил скорость.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле автобус с шестьюдесятью пассажирами сбил женщину на зебре в Тагилстроевском районе.