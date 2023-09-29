Почти 50% инвестиций в DeepTech-проекты приходится на медицинские технологии

Издание пишет, что информацию об этом предоставил партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов. По его словам, венчурные инвестиции с января по июль 2023 года выросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув отметки в 79,5 миллиона долларов. В прошлом году средний размер инвестиций в один проект DeepTech составлял 2,1 миллиона долларов.