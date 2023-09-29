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Почти 50% инвестиций в DeepTech-проекты приходится на медицинские технологии

Почти 50% инвестиций в DeepTech-проекты приходится на медицинские технологии

29 сентября 2023, 14:10
Фото: 1MI
Эксперты венчурного фонда «Восход», Агентства инноваций Москвы и группа «Интеррос» совместно исследовали рынок глубоких технологий. С 2017 по 2022 год в Российской Федерации доля инвестиций в DeepTech-проекты в общем объеме венчурных вложений составила от 8 до 19%.

Издание пишет, что информацию об этом предоставил партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов. По его словам, венчурные инвестиции с января по июль 2023 года выросли на 15 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув отметки в 79,5 миллиона долларов. В прошлом году средний размер инвестиций в один проект DeepTech составлял 2,1 миллиона долларов.

Особо следует отметить, что DeepTech охватывает широкий спектр разработок, включающих искусственный интеллект, новые мобильные технологии (такие как электротранспорт, беспилотники и др.), космические и квантовые технологии, life sciences (науки о жизни), блокчейн, агротехнологии, энергетику, новые материалы, робототехнику и сенсорику.

Такие стартапы могут существенно изменить работу отраслей и сформировать новые рынки. Особенно привлекательной является сфера life sciences — наиболее востребованное направление DeepTech среди инвесторов в Российской Федерации. Она включает медицинские устройства, персонализированную медицину на основе искусственного интеллекта, генетику, синтетическую биологию и прочее. Инвестиции в эту сферу достигают 46,1 процента от общего объема.

Глава аналитического центра Агентства инноваций Москвы в рамках своей презентации рассказала, что сейчас значительное финансирование направлено на развитие робототехники и сенсорики — их доля составляет 17,5 процента от общего объема инвестиций с 2017 года. Кроме того, искусственный интеллект также привлекает большие финансовые средства — с долей 12,7 процента от общих инвестиций.

Важно отметить, что на данный момент 89 процентов NFT-токенов не обладают реальной стоимостью, так как находятся в серой зоне и не имеют подтвержденных прав на них. Следовательно, будущее данной области связано с развитием легальных токенов, первые из которых были выпущены компанией «Интеррос» бизнесмена Потанина на фрески Эрмитажа.

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