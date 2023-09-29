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Попавшую под поезд метро жительницу Екатеринбурга перевели в общую палату

Попавшую под поезд метро беременную жительницу Екатеринбурга перевели в общую палату

29 сентября 2023, 10:26
Фото: 1MI

Попавшую под поезд метро жительницу Екатеринбурга перевели в общую палату

39-летнюю беременную жительницу Екатеринбурга, попавшую под поезд метро на Уралмаше, спустя полторы недели после ЧП перевели из реанимации в общую палату.

Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, медики оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести, тогда как еще четыре дня назад женщина находилась в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, несчастный случай произошел 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». 39-летняя Елена упала с перрона на рельсы и попала под поезд, травмировав несколько внутренних органов. По одной из версий, женщина испытала внезапное головокружение из-за беременности и поэтому не удержалась на ногах.

В течение недели пострадавшая пережила две хирургические операции, 25 сентября она очнулась в реанимационном отделении.

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#Травма#Метро#Минздрав#ЧП#Реанимация#Несчастный случай#Екатеринбург#Григорий Орлов
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