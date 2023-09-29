Попавшую под поезд метро беременную жительницу Екатеринбурга перевели в общую палату

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, медики оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести, тогда как еще четыре дня назад женщина находилась в стабильно тяжелом состоянии.
Напомним, несчастный случай произошел 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». 39-летняя Елена упала с перрона на рельсы и попала под поезд, травмировав несколько внутренних органов. По одной из версий, женщина испытала внезапное головокружение из-за беременности и поэтому не удержалась на ногах.
В течение недели пострадавшая пережила две хирургические операции, 25 сентября она очнулась в реанимационном отделении.