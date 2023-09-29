Появились кадры избиения жителя Нижнего Тагила асфальтоукладчиками

На опубликованной в паблике «Инцидент Нижний Тагил» видеозаписи виден уже разгар конфликта. Мужчина дерется с одним из рабочих, и через секунду тагильчанина бьют уже двое — трое рабочих при этом пытаются разнять потасовку. Рядом стоит женщина с ребенком.