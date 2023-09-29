Появились кадры избиения жителя Нижнего Тагила асфальтоукладчиками

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
На опубликованной в паблике «Инцидент Нижний Тагил» видеозаписи виден уже разгар конфликта. Мужчина дерется с одним из рабочих, и через секунду тагильчанина бьют уже двое — трое рабочих при этом пытаются разнять потасовку. Рядом стоит женщина с ребенком.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на перекрестке улиц Фрунзе — Черных, близ магазина «Природа». В обстоятельствах массовой драки разбирается ОМВД Нижнего Тагила в рамках назначенной проверки.
Ранее сообщалось, что на улице Газетной агрессивная женщина битой прогоняла своего обидчика.