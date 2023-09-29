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Появились кадры избиения жителя Нижнего Тагила асфальтоукладчиками

Появились кадры избиения жителя Нижнего Тагила асфальтоукладчиками

29 сентября 2023, 14:44
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле компания дорожных рабочих избила парня, случайно зашедшего на недавно уложенный асфальт. Инцидент произошел еще 21 сентября, но кадры драки появились в сети лишь через полторы недели.

На опубликованной в паблике «Инцидент Нижний Тагил» видеозаписи виден уже разгар конфликта. Мужчина дерется с одним из рабочих, и через секунду тагильчанина бьют уже двое — трое рабочих при этом пытаются разнять потасовку. Рядом стоит женщина с ребенком.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на перекрестке улиц Фрунзе — Черных, близ магазина «Природа». В обстоятельствах массовой драки разбирается ОМВД Нижнего Тагила в рамках назначенной проверки.

Ранее сообщалось, что на улице Газетной агрессивная женщина битой прогоняла своего обидчика.

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#Нижний Тагил#Избиение#Полиция#Драка#МВД#Видео#Массовая драка#Григорий Орлов
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