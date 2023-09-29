Появились подробности убийства жительницы Екатеринбурга на дачном участке

Женщина купила участок около месяца назад и отправилась туда 26 сентября на автомобиле Reno. Дома остался ее малолетний сын. Он начал переживать на следующий день и позвонил отцу, который с ними не проживает. Тогда мужчина обратился с заявлением в полицию.