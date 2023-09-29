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Появились подробности убийства жительницы Екатеринбурга на дачном участке

Появились подробности убийства жительницы Екатеринбурга на дачном участке

29 сентября 2023, 12:47
Фото: 1MI
В полиции рассказали подробности убийства 39-летней жительницы Екатеринбурга Елены Косецкой. Ее тело было обнаружено в коттеджном поселке в Заречном.

Женщина купила участок около месяца назад и отправилась туда 26 сентября на автомобиле Reno. Дома остался ее малолетний сын. Он начал переживать на следующий день и позвонил отцу, который с ними не проживает. Тогда мужчина обратился с заявлением в полицию.

Машина пропавшей была обнаружена 28 сентября на обочине дороги. Иномарка врезалась в дерево. Сотрудники уголовного розыска опросили соседей по даче и вышли на след подозреваемого по имени Алексей. На участке он был разнорабочим, а также охранником.

Теперь его разыскивает полиция. Розыск находится под контролем руководителя областного угрозыска полковника Владимира Молодцова.

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#Полиция#Убийство#Криминал#Преступник#Дача#Подробности#Екатеринбург#Евгения Сафина
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