Появились подробности убийства жительницы Екатеринбурга на дачном участке

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Женщина купила участок около месяца назад и отправилась туда 26 сентября на автомобиле Reno. Дома остался ее малолетний сын. Он начал переживать на следующий день и позвонил отцу, который с ними не проживает. Тогда мужчина обратился с заявлением в полицию.
Машина пропавшей была обнаружена 28 сентября на обочине дороги. Иномарка врезалась в дерево. Сотрудники уголовного розыска опросили соседей по даче и вышли на след подозреваемого по имени Алексей. На участке он был разнорабочим, а также охранником.
Теперь его разыскивает полиция. Розыск находится под контролем руководителя областного угрозыска полковника Владимира Молодцова.