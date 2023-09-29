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Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Принять участие во всероссийской акции «Цифровой Диктант» можно до 15 октября

Принять участие во всероссийской акции «Цифровой Диктант» можно до 15 октября

29 сентября 2023, 17:38
Фото: РАЭК
С 29 сентября по 15 октября 2023 года в России проходит всероссийская акция «Цифровой Диктант». Это самая крупная акция по проверке компетенций в сфере интернет-технологий.

В рамках акции пользователям предлагают узнать свой уровень цифровых знаний как в онлайн-, так и в офлайн-формате. В первый день участниками диктанта стали около 35 тысяч россиян. Об этом сообщает rostovgazeta.

Роль организатора акции выполняет РАЭК, соорганизаторы — АНО «Цифровая экономика» и Народный фронт (НФ). «Цифровой диктант» проводится при содействии Минцифры России и департамента информационных технологий столицы. Всероссийская акция направлена на поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика РФ». Генеральным партнером события стала платформа «Авито», информационным партнером — медиахолдинг 1MI.

Организаторы и партнеры акции перечислили приоритетные задачи на текущий год и рассказали об успехах прошлого сезона. Беседу с ними в формате ток-шоу провел Сергей Гребенников, директор РАЭК и идеолог диктанта.

Как сообщили организаторы тестирования, главной целью диктанта является предоставление россиянам возможности знакомства с отечественными цифровыми сервисами и продуктами. Допуск к заданиям диктанта получают представители всех возрастных групп от 10 лет и старше. Участников приглашают проверить свои знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко напомнил, что всероссийская акция организована при содействии технологических лидеров России, представителей государства и делового сообщества.

Акцию пользуется широкой поддержкой во всех регионах России. Представители некоторых субъектов участвовали в церемонии открытия.

На протяжении более двух недель во всех регионах РФ запланировано проведение образовательных мероприятий, лекций и мастер-классов, связанных с акцией «Цифровой Диктант».

Ознакомление с календарем мероприятий, посвященных цифровой грамотности, возможно на официальном сайте акции: ЦифровойДиктант.рф.

#Общество
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