Принять участие во всероссийской акции «Цифровой Диктант» можно до 15 октября

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В рамках акции пользователям предлагают узнать свой уровень цифровых знаний как в онлайн-, так и в офлайн-формате. В первый день участниками диктанта стали около 35 тысяч россиян. Об этом сообщает rostovgazeta.
Роль организатора акции выполняет РАЭК, соорганизаторы — АНО «Цифровая экономика» и Народный фронт (НФ). «Цифровой диктант» проводится при содействии Минцифры России и департамента информационных технологий столицы. Всероссийская акция направлена на поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика РФ». Генеральным партнером события стала платформа «Авито», информационным партнером — медиахолдинг 1MI.
Организаторы и партнеры акции перечислили приоритетные задачи на текущий год и рассказали об успехах прошлого сезона. Беседу с ними в формате ток-шоу провел Сергей Гребенников, директор РАЭК и идеолог диктанта.
Как сообщили организаторы тестирования, главной целью диктанта является предоставление россиянам возможности знакомства с отечественными цифровыми сервисами и продуктами. Допуск к заданиям диктанта получают представители всех возрастных групп от 10 лет и старше. Участников приглашают проверить свои знания в четырех категориях: цифровые компетенции, цифровое потребление, цифровая безопасность, новые технологии.
Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко напомнил, что всероссийская акция организована при содействии технологических лидеров России, представителей государства и делового сообщества.
Акцию пользуется широкой поддержкой во всех регионах России. Представители некоторых субъектов участвовали в церемонии открытия.
На протяжении более двух недель во всех регионах РФ запланировано проведение образовательных мероприятий, лекций и мастер-классов, связанных с акцией «Цифровой Диктант».
Ознакомление с календарем мероприятий, посвященных цифровой грамотности, возможно на официальном сайте акции: ЦифровойДиктант.рф.