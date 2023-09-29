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Published Сегодня, 10:20

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Updated Сегодня, 10:22

Производство лекарств в Свердловской области упало почти на 50%

Производство лекарств в Свердловской области упало почти на 50%

29 сентября 2023, 10:20
Фото: 1MI
Производство лекарств и медицинских материалов в Свердловской области снизилось на 42% с января по август 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Свердловскстат.

При этом изготовление химических веществ и химических продуктов выросло на 3%. Производство оптических и электронных изделий снизилось на 10,6%. Упали и показатели по разработке резиновых и пластмассовых продуктов.

Напомним, в августе 2023 года годовая инфляция в Свердловской области разогналась до 4,8%. При этом в июле показатель держался на уровне 4%. По информации ЦБ РФ, скачок инфляции произошел по причине роста цен на легковые автомобили из-за увеличения спроса на них.

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#Экономика#Свердловская область#Лекарство#Производство#Статистика#Ирина Кирилова#Свердловскстат
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