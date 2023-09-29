Производство лекарств в Свердловской области упало почти на 50%

Напомним, в августе 2023 года годовая инфляция в Свердловской области разогналась до 4,8%. При этом в июле показатель держался на уровне 4%. По информации ЦБ РФ, скачок инфляции произошел по причине роста цен на легковые автомобили из-за увеличения спроса на них.